Раздел: Фоторепортажи
Домик-дирижабль, который позволит незабываемо провести отпуск. Фото
Необычный дом для отдыха на природе.
Только посмотрите на этот загадочный, суперсовременный домик для отдыха на природе. В таком жилище гармонично переплетаются современный дизайн и романтический настрой. Отдыхать в таком доме – одно удовольствие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.
Хотели когда-нибудь отправиться в путешествие на дирижабле? Хотя сегодня это далеко не самый популярный вид транспорта, найти соответствующий тур все-таки можно. С другой стороны, можно отдохнуть в небесах, не поднимаясь при этом с земли. Как? Все просто – достаточно арендовать необычный домик для отдыха под названием AirShip, который установлен где-то на шотландском нагорье. Создано необычное жилище было студией Roderick James Architects. Из его окон открывается дивный вид на окрестности.
Оказавшись рядом AirShip, складывается впечатление, что это и не дом вовсе, а какой-то летательный аппарат. На самом деле именно в этом и заключается вся соль замысла дизайнера. В жилище переплетаются классические элементы дизайна дома на колесах, загадочного летательного аппарата и временного жилища. В итоге получается весьма «романтический» компот разношерстных элементов. Выглядит AirShip по меньшей мере «интересно».
Если экстерьер AirShip может производить неоднозначное впечатление, то вот интерьер полностью справляется со своей непосредственной задачей, создавая атмосферу защищенности и комфорта. Во многом это стало возможным благодаря наполнению жилища. Здесь есть все, чего только может пожелать душа отдыхающего (конечно, в пределах разумного).
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Наиболее широко использующимися материалами в конструкции дома остаются дерево, сталь и алюминий. Площадь жилого пространства (вместе с кухней и санузлом) составляет показатель в 36 кв.м. Этого более, чем достаточно для спокойного отдыха вместе с семьей или близким человеком.
Только посмотрите на этот загадочный, суперсовременный домик для отдыха на природе. В таком жилище гармонично переплетаются современный дизайн и романтический настрой. Отдыхать в таком доме – одно удовольствие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.
Хотели когда-нибудь отправиться в путешествие на дирижабле? Хотя сегодня это далеко не самый популярный вид транспорта, найти соответствующий тур все-таки можно. С другой стороны, можно отдохнуть в небесах, не поднимаясь при этом с земли. Как? Все просто – достаточно арендовать необычный домик для отдыха под названием AirShip, который установлен где-то на шотландском нагорье. Создано необычное жилище было студией Roderick James Architects. Из его окон открывается дивный вид на окрестности.
Оказавшись рядом AirShip, складывается впечатление, что это и не дом вовсе, а какой-то летательный аппарат. На самом деле именно в этом и заключается вся соль замысла дизайнера. В жилище переплетаются классические элементы дизайна дома на колесах, загадочного летательного аппарата и временного жилища. В итоге получается весьма «романтический» компот разношерстных элементов. Выглядит AirShip по меньшей мере «интересно».
Если экстерьер AirShip может производить неоднозначное впечатление, то вот интерьер полностью справляется со своей непосредственной задачей, создавая атмосферу защищенности и комфорта. Во многом это стало возможным благодаря наполнению жилища. Здесь есть все, чего только может пожелать душа отдыхающего (конечно, в пределах разумного).
Читайте также: Сан-Франциско: путешествие в самый свободный город на планете. Фото
Наиболее широко использующимися материалами в конструкции дома остаются дерево, сталь и алюминий. Площадь жилого пространства (вместе с кухней и санузлом) составляет показатель в 36 кв.м. Этого более, чем достаточно для спокойного отдыха вместе с семьей или близким человеком.
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