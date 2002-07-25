» » Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
+1

Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото

Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото Удивительное сооружение было открыто в прошлом месяце.

В июне во Вьетнаме открыли очень необычное сооружение – Золотой мост, которые держат на высоте две гигантские руки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Золотой мост Золотой мост в Дананге, Вьетнам возвели в апреле нынешнего года, и открыли для посетителей в начале июня.

Сооружение имеет 8 пролетов, находится на высоте 1414 метров над уровнем моря, имеет длину 150 метров.

С Золотого моста открывается фантастический вид на окружающие курорт леса и на город Дананг.

Читайте также: Красивые декорации, сделанные из обычных книг. Фото

Колоннам служат гигантские каменные руки, благодаря которым Золотой мост в Дананге напоминает кусок шелка в руках девушки.

Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото
Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото
Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото
Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото
Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото
Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото
Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото
Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото
Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото
Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото
Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Вьетнам, мост

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
     259
     0

Похожие новости по теме

Так выглядит самый большой в мире природный мост. Фото Так выглядит самый большой в мире природный мост. Фото

Он находится в Китае.

Так выглядит самый длинный в мире подвесной мост. Фото Так выглядит самый длинный в мире подвесной мост. Фото

Не каждый осмелится по нему прогуляться.

Этот российский мост назван самым жутким мостом в мире. Фото Этот российский мост назван самым жутким мостом в мире. Фото

Узкий мост, который не ремонтировали уже более 30 лет.

Так выглядит самый страшный мост в мире. Фото Так выглядит самый страшный мост в мире. Фото

Этот мост кошмар для водителя.

В Китае построят самый длинный стеклянный мост. Фото В Китае построят самый длинный стеклянный мост. Фото

Над Большим каньоном в Китае в июле появится стеклянный мост. Его длина – 430 метров.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх