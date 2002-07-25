Раздел: Фоторепортажи
Мужчина полностью покрыл своё тело татуировками. Фото
Мужчина начал менять свою внешность после борьбы с раком.
Полностью татуированный, этот молодой польский мужчина - настоящий белый Walker.
Его тело на 90% татуированно, включая глаза, и белую окрашенную бороду, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Adam Curlykale стал настоящим Белым Уокером, благодаря впечатляющей серии модификаций тела. Это было после борьбы с раком, который оставил неизгладимые следы на его теле и его коже, а также для борьбы с посттравматической депрессией, этот польский мужчина начал восстанавливать свою внешность, инициировав долгий процесс трансформации. Если сегодня он на 90% покрыт татуировками, он скоро достигнет 99%.
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«Татуировки позволили мне снова открыть себя. Я стал красивым для себя. Я рисую свои татуировки, потому что это мое тело. У меня есть определенное видение себя, и я делаю это шаг за шагом. Жизнь настолько коротка, что я перестал думать, что будет завтра. Жизнь здесь и сейчас », - говорит он.
Полностью татуированный, этот молодой польский мужчина - настоящий белый Walker.
Его тело на 90% татуированно, включая глаза, и белую окрашенную бороду, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Adam Curlykale стал настоящим Белым Уокером, благодаря впечатляющей серии модификаций тела. Это было после борьбы с раком, который оставил неизгладимые следы на его теле и его коже, а также для борьбы с посттравматической депрессией, этот польский мужчина начал восстанавливать свою внешность, инициировав долгий процесс трансформации. Если сегодня он на 90% покрыт татуировками, он скоро достигнет 99%.
Читайте также: Названы самые красивые в мире девочки-близняшки. Фото
«Татуировки позволили мне снова открыть себя. Я стал красивым для себя. Я рисую свои татуировки, потому что это мое тело. У меня есть определенное видение себя, и я делаю это шаг за шагом. Жизнь настолько коротка, что я перестал думать, что будет завтра. Жизнь здесь и сейчас », - говорит он.
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