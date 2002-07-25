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Мужчина полностью покрыл своё тело татуировками. Фото

Мужчина полностью покрыл своё тело татуировками. ФотоМужчина начал менять свою внешность после борьбы с раком.

Полностью татуированный, этот молодой польский мужчина - настоящий белый Walker.

Его тело на 90% татуированно, включая глаза, и белую окрашенную бороду, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Adam Curlykale стал настоящим Белым Уокером, благодаря впечатляющей серии модификаций тела. Это было после борьбы с раком, который оставил неизгладимые следы на его теле и его коже, а также для борьбы с посттравматической депрессией, этот польский мужчина начал восстанавливать свою внешность, инициировав долгий процесс трансформации. Если сегодня он на 90% покрыт татуировками, он скоро достигнет 99%.

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«Татуировки позволили мне снова открыть себя. Я стал красивым для себя. Я рисую свои татуировки, потому что это мое тело. У меня есть определенное видение себя, и я делаю это шаг за шагом. Жизнь настолько коротка, что я перестал думать, что будет завтра. Жизнь здесь и сейчас », - говорит он.

Мужчина полностью покрыл своё тело татуировками. Фото
Мужчина полностью покрыл своё тело татуировками. Фото
Мужчина полностью покрыл своё тело татуировками. Фото
Мужчина полностью покрыл своё тело татуировками. Фото
Мужчина полностью покрыл своё тело татуировками. Фото
Мужчина полностью покрыл своё тело татуировками. Фото
Мужчина полностью покрыл своё тело татуировками. Фото
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 Теги: татуировки, поляк

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Сегодня, 12:38 » Автор: Ирина Шевченко
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