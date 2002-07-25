Раздел: Фоторепортажи
Наводнение окрасило австралийское озеро во все цвета радуги. Фото
Радужное озеро в Австралии появляется раз в 50 лет.
Озеро Эйр находится в пустыне и разливается только благодаря наводнению в соседнем штате.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света.
Озеро Эйр расположено в одном из самых засушливых районов центральной Австралии и считается пересыхающим. Но примерно раз в 50 лет оно превращается в самое большое озеро на континте — площадью 9500 км². И становится при этом разноцветным.
В сухой сезон в водоеме остается совсем немного воды, которая обычно собирается в небольших озерцах на соленом ложе озера.
Но приходит сезон муссонов. И полноводные реки Квинсленда бегут к озеру. Правда, не всегда до него добираются. Сколько воды добежит до Эйра и наполнит ли его, зависит от мощности сезонных ливней. В этом году наводнение в Квинсленде стало причиной невероятно живописного явления.
Читайте также: Девушка с необычными веснушками покорила мир моды. Фото
Эйр оживает, в нем начинает играть рыба, гнездятся пеликаны и лебеди, а пустынные берега покрываются цветами.
Озеро Эйр находится в пустыне и разливается только благодаря наводнению в соседнем штате.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света.
Озеро Эйр расположено в одном из самых засушливых районов центральной Австралии и считается пересыхающим. Но примерно раз в 50 лет оно превращается в самое большое озеро на континте — площадью 9500 км². И становится при этом разноцветным.
В сухой сезон в водоеме остается совсем немного воды, которая обычно собирается в небольших озерцах на соленом ложе озера.
Но приходит сезон муссонов. И полноводные реки Квинсленда бегут к озеру. Правда, не всегда до него добираются. Сколько воды добежит до Эйра и наполнит ли его, зависит от мощности сезонных ливней. В этом году наводнение в Квинсленде стало причиной невероятно живописного явления.
Читайте также: Девушка с необычными веснушками покорила мир моды. Фото
Эйр оживает, в нем начинает играть рыба, гнездятся пеликаны и лебеди, а пустынные берега покрываются цветами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
511
0
Также советуем посмотреть
- Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
- Возвращение (п)резидента
- Про підняття грошового забезпечення військовим
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
- Традиция Украины: политик без политической воли
- Бутина от Путина в трех рукопожатиях
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
- Украина загоняет себя в гетто изоляции
- "Все для народа": пользователи Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР"
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
Оставьте свой комментарий