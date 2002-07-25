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Наводнение окрасило австралийское озеро во все цвета радуги. Фото

Наводнение окрасило австралийское озеро во все цвета радуги. ФотоРадужное озеро в Австралии появляется раз в 50 лет.

Озеро Эйр находится в пустыне и разливается только благодаря наводнению в соседнем штате.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света.

Озеро Эйр расположено в одном из самых засушливых районов центральной Австралии и считается пересыхающим. Но примерно раз в 50 лет оно превращается в самое большое озеро на континте — площадью 9500 км². И становится при этом разноцветным.

В сухой сезон в водоеме остается совсем немного воды, которая обычно собирается в небольших озерцах на соленом ложе озера.

Но приходит сезон муссонов. И полноводные реки Квинсленда бегут к озеру. Правда, не всегда до него добираются. Сколько воды добежит до Эйра и наполнит ли его, зависит от мощности сезонных ливней. В этом году наводнение в Квинсленде стало причиной невероятно живописного явления.

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Эйр оживает, в нем начинает играть рыба, гнездятся пеликаны и лебеди, а пустынные берега покрываются цветами.

Наводнение окрасило австралийское озеро во все цвета радуги. Фото
Наводнение окрасило австралийское озеро во все цвета радуги. Фото
Наводнение окрасило австралийское озеро во все цвета радуги. Фото
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 Теги: Австралия, радужное озеро

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Сегодня, 15:52 » Автор: Ирина Шевченко
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