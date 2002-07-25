Раздел: Фоторепортажи
Без лишнего пафоса: как отдыхают испанские монархи. Фото
Испанская королевская семья приняла участие в традиционной летней фотосессии.
Кадры из летнего фотосета, опубликованные накануне в сети, были сделаны в неформальной обстановке в столице Балеарских островов - городе Пальма-де-Майорка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Королева Летиция и король Филипп VI вместе с дочками, 12-летней принцессой Леонор и 11-летней инфантой Софией позировали в Палацио-де-ла-Альмудайна - самом старом королевском дворце Испании.
Члены испанской королевской семьи позировали в лаконичных летних образах. Так, Летиция выбрала для фотосессии простое белое летнее платье с перфорацией и нюдовые босоножки на элегантных завязках, в то время как ее дочери появились на снимках в стильных объемных платьях белого и голубого цвета, а король Филипп VI позировал в светлом дениме и рубашке в бело-голубую полоску.
Уже по традиции съемки совпали с летними каникулами королевской семьи, которая ежегодно отдыхает в Пальме.
Отметим, в сети также обнародованы снимки, сделанные на рынке Оливар в Пальме. На кадрах королева Летиция изображена с дочками и Софией Греческой – бывшей королевой Испании, матерью короля Филиппа VI.
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Семейные фото также были сделаны во время летних каникул испанской королевской семьи.
Кадры из летнего фотосета, опубликованные накануне в сети, были сделаны в неформальной обстановке в столице Балеарских островов - городе Пальма-де-Майорка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Королева Летиция и король Филипп VI вместе с дочками, 12-летней принцессой Леонор и 11-летней инфантой Софией позировали в Палацио-де-ла-Альмудайна - самом старом королевском дворце Испании.
Члены испанской королевской семьи позировали в лаконичных летних образах. Так, Летиция выбрала для фотосессии простое белое летнее платье с перфорацией и нюдовые босоножки на элегантных завязках, в то время как ее дочери появились на снимках в стильных объемных платьях белого и голубого цвета, а король Филипп VI позировал в светлом дениме и рубашке в бело-голубую полоску.
Уже по традиции съемки совпали с летними каникулами королевской семьи, которая ежегодно отдыхает в Пальме.
Отметим, в сети также обнародованы снимки, сделанные на рынке Оливар в Пальме. На кадрах королева Летиция изображена с дочками и Софией Греческой – бывшей королевой Испании, матерью короля Филиппа VI.
Читайте также: Атмосферные снимки Парижа начала ХХ века. Фото
Семейные фото также были сделаны во время летних каникул испанской королевской семьи.
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