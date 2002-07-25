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Без лишнего пафоса: как отдыхают испанские монархи. Фото

Без лишнего пафоса: как отдыхают испанские монархи. ФотоИспанская королевская семья приняла участие в традиционной летней фотосессии.

Кадры из летнего фотосета, опубликованные накануне в сети, были сделаны в неформальной обстановке в столице Балеарских островов - городе Пальма-де-Майорка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Королева Летиция и король Филипп VI вместе с дочками, 12-летней принцессой Леонор и 11-летней инфантой Софией позировали в Палацио-де-ла-Альмудайна - самом старом королевском дворце Испании.

Члены испанской королевской семьи позировали в лаконичных летних образах. Так, Летиция выбрала для фотосессии простое белое летнее платье с перфорацией и нюдовые босоножки на элегантных завязках, в то время как ее дочери появились на снимках в стильных объемных платьях белого и голубого цвета, а король Филипп VI позировал в светлом дениме и рубашке в бело-голубую полоску.

Уже по традиции съемки совпали с летними каникулами королевской семьи, которая ежегодно отдыхает в Пальме.

Отметим, в сети также обнародованы снимки, сделанные на рынке Оливар в Пальме. На кадрах королева Летиция изображена с дочками и Софией Греческой – бывшей королевой Испании, матерью короля Филиппа VI.

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Семейные фото также были сделаны во время летних каникул испанской королевской семьи.

Без лишнего пафоса: как отдыхают испанские монархи. Фото
Без лишнего пафоса: как отдыхают испанские монархи. Фото
Без лишнего пафоса: как отдыхают испанские монархи. Фото
Без лишнего пафоса: как отдыхают испанские монархи. Фото
Без лишнего пафоса: как отдыхают испанские монархи. Фото
Без лишнего пафоса: как отдыхают испанские монархи. Фото
Без лишнего пафоса: как отдыхают испанские монархи. Фото
Без лишнего пафоса: как отдыхают испанские монархи. Фото
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 Теги: испанские монархи, отдых

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Сегодня, 17:20 » Автор: Ирина Шевченко
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