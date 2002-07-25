Раздел: Фоторепортажи
Жгучие и страстные: названы самые красивые брюнетки. Фото
Всего в перечень вошло 39 темноволосых красавиц.
Американский модный журнал Vogue опубликовал список самых красивых брюнеток XX и XXI века.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Всего в перечень вошло 39 темноволосых красавиц. Среди самых привлекательных брюнеток прошлого столетия в списке оказались первая леди США с 1961 по 1963 год Жаклин Кеннеди, французский модельер Коко Шанель и культовая американская актриса Одри Хепберн.
Самыми красивыми брюнетками современности издание признало супермодель Миранду Керр, испанскую актрису Пенелопу Крус, модель и актрису Синди Кроуфорд, Киру Найтли, Анджелину Джоли и многих других.
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Первая двадцатка самых красивых брюнеток всех времен выглядит так:
1. Жаклин Кеннеди, первая леди США
2. Пенелопа Крус, актриса
3. Коко Шанель, модельер
4. Миранда Керр, модель
5. Синди Кроуфорд, модель
6. Диана Вриланд, обозреватель, фэшн-редактор
7. Жизель Бюндхен, модель
8. Одри Хепберн, актриса
9. Бьянка Джаггер, общественный деятель и правозащитник
10. Аризона Мьюз, модель
11. Сьюзен Зонтаг, писательница
12. Лиза Боне, актриса
13. Беверли Джонсон, модель, актриса, певица
14. Анна Карина, актриса
15. Кира Найтли, актриса
16. Наоми Кэмпбелл, модель
17. Вайнона Райдер, актриса
18. Нина Симон, певица, композитор
19. Анжелика Хьюстон, актриса и режиссер
20. Анджелина Джоли, актриса
Американский модный журнал Vogue опубликовал список самых красивых брюнеток XX и XXI века.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Всего в перечень вошло 39 темноволосых красавиц. Среди самых привлекательных брюнеток прошлого столетия в списке оказались первая леди США с 1961 по 1963 год Жаклин Кеннеди, французский модельер Коко Шанель и культовая американская актриса Одри Хепберн.
Самыми красивыми брюнетками современности издание признало супермодель Миранду Керр, испанскую актрису Пенелопу Крус, модель и актрису Синди Кроуфорд, Киру Найтли, Анджелину Джоли и многих других.
Читайте также: Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото
Первая двадцатка самых красивых брюнеток всех времен выглядит так:
1. Жаклин Кеннеди, первая леди США
2. Пенелопа Крус, актриса
3. Коко Шанель, модельер
4. Миранда Керр, модель
5. Синди Кроуфорд, модель
6. Диана Вриланд, обозреватель, фэшн-редактор
7. Жизель Бюндхен, модель
8. Одри Хепберн, актриса
9. Бьянка Джаггер, общественный деятель и правозащитник
10. Аризона Мьюз, модель
11. Сьюзен Зонтаг, писательница
12. Лиза Боне, актриса
13. Беверли Джонсон, модель, актриса, певица
14. Анна Карина, актриса
15. Кира Найтли, актриса
16. Наоми Кэмпбелл, модель
17. Вайнона Райдер, актриса
18. Нина Симон, певица, композитор
19. Анжелика Хьюстон, актриса и режиссер
20. Анджелина Джоли, актриса
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