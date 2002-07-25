Раздел: Фоторепортажи
Магия ночного неба: впечатляющие снимки северного сияния. Фото
Подборка снимков северного сияния, от которого захватывает дух.
Эта подборка захватывающих фотографий северного сияния порадует вас и согреет теплом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Северное сияние — это свечение верхних слоёв атмосфер планет. Это красивое зрелище может продолжаться до нескольких суток.
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Уже само название «северное сияние» говорит о том, что оно чаще всего происходит на севере.
Эта подборка захватывающих фотографий северного сияния порадует вас и согреет теплом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Северное сияние — это свечение верхних слоёв атмосфер планет. Это красивое зрелище может продолжаться до нескольких суток.
Читайте также: Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото
Уже само название «северное сияние» говорит о том, что оно чаще всего происходит на севере.
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