» » Магия ночного неба: впечатляющие снимки северного сияния. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Магия ночного неба: впечатляющие снимки северного сияния. Фото

Магия ночного неба: впечатляющие снимки северного сияния. ФотоПодборка снимков северного сияния, от которого захватывает дух.

Эта подборка захватывающих фотографий северного сияния порадует вас и согреет теплом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Северное сияние — это свечение верхних слоёв атмосфер планет. Это красивое зрелище может продолжаться до нескольких суток.

Читайте также: Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото

Уже само название «северное сияние» говорит о том, что оно чаще всего происходит на севере.

Магия ночного неба: впечатляющие снимки северного сияния. Фото
Магия ночного неба: впечатляющие снимки северного сияния. Фото
Магия ночного неба: впечатляющие снимки северного сияния. Фото
Магия ночного неба: впечатляющие снимки северного сияния. Фото
Магия ночного неба: впечатляющие снимки северного сияния. Фото
Магия ночного неба: впечатляющие снимки северного сияния. Фото
Магия ночного неба: впечатляющие снимки северного сияния. Фото
Магия ночного неба: впечатляющие снимки северного сияния. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: северное сияние, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:14 » Автор: Ирина Шевченко
     372
     0

Похожие новости по теме

Невероятные селфи на фоне северного сияния. Фото Невероятные селфи на фоне северного сияния. Фото

29 потрясающих автопортретов на фоне полярного сияния

Завораживающие снимки северного сияния. Фото Завораживающие снимки северного сияния. Фото

Это вспышки красоты.

Потрясающая красота южного сияния. Фото Потрясающая красота южного сияния. Фото

Южное сияние ничем не уступает северному.

В моде волосы цвета северного сияния. Фото В моде волосы цвета северного сияния. Фото

Выглядит это красиво и слегка безумно.

Магия ночного неба: впечатляющие фотографии северного сияния. Фото Магия ночного неба: впечатляющие фотографии северного сияния. Фото

Потрясающие фотографии полярного сияния, сделанные Yannis Behrakis.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх