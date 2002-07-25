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Загадочный народ: как живут австралийские аборигены. Фото

Загадочный народ: как живут австралийские аборигены. ФотоАборигены Австралии до сих пор хранят привычный уклад предков. /Фото: tjapukai.com.au

Австралийские аборигены – очень загадочный народ. Населяя высокоцивилизованную страну с развитой инфраструктурой и существуя бок о бок с современными гражданами, эти люди продолжают оставаться самобытными и сохранять свою древнюю, почти первобытную культуру.

Об уникальности коренного населения Австралии свидетельствует множество удивительных фактов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.

Аборигены населяют Австралию примерно 50 тысяч лет, и 40 тысяч из них жизнь этих племен оставалась неизменной. Считается, что это самая отсталая из всех народностей мира, и таких древних, диких людей, к слову, на материке почти полмиллиона.

Большая часть аборигенов не обучена грамоте. /Фото:taylrrenee.com

Большая часть аборигенов не обучена грамоте. /Фото:taylrrenee.com


В центральной части континента есть пустынная территория, на которой аборигены живут, как в древние времена – без телевидения, сотовых телефонов и других благ цивилизации. Поскольку тут нет школ, дети обучаются по радио. Население совершает древние обряды, а основной их деятельностью, как и 50 тысяч лет назад, остается охота и собирательство растений и кореньев. При необходимости эти аборигены могут съесть даже личинку насекомого или гусеницу. Здесь живет почти одна пятая всех австралийских аборигенов.

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Впрочем, есть среди коренного населения и те, кто добился больших успехов и мирового признания. Это, например, художник Альберт Наматжира, писатель и журналист Дэвид Юнайпон, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Кэти Фримен.

Загадочный народ: как живут австралийские аборигены. Фото
Загадочный народ: как живут австралийские аборигены. Фото
Загадочный народ: как живут австралийские аборигены. Фото
Загадочный народ: как живут австралийские аборигены. Фото
Загадочный народ: как живут австралийские аборигены. Фото
Загадочный народ: как живут австралийские аборигены. Фото
Загадочный народ: как живут австралийские аборигены. Фото
Загадочный народ: как живут австралийские аборигены. Фото
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 Теги: австралийские аборигены, повседневная жизнь

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Сегодня, 22:14 » Автор: Ирина Шевченко
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