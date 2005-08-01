Раздел: Фоторепортажи
Маленькие львята в естественной среде обитания. Фото
Фотографии сделаны в Кении.
Со львами у меня сложились отличные отношения. За 5 лет съемок этих кисок бывало многое: они ели мои фотоаппараты, набрасывались на меня, грызли колеса машины, но все это ерунда, ведь главное, что они делали — это позировали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
И снова небольшой экскурс в недалекое прошлое. В те времена, когда я только начинал свою работу в национальном парке Масаи-Мара. К тому времени я уже точно знал, что мое призвание — это дикие кошки. И начинал я, впрочем как и многие другие фотографы-анималисты, со львов.
К счастью, смотрителям национального парка Масаи-Мара удалось добиться роста популяции этих прекрасных животных, хотя еще 20 лет назад они находились в зоне риска. Думаю, что фотографий львов у меня больше всего. По самым примерным подсчетам, за годы работы в Африке в объективы моей камеры попало около сотни взрослых львов.
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А сколько было львят, я даже примерно не посчитаю. И вот именно малышей я хочу вам сегодня показать.
Со львами у меня сложились отличные отношения. За 5 лет съемок этих кисок бывало многое: они ели мои фотоаппараты, набрасывались на меня, грызли колеса машины, но все это ерунда, ведь главное, что они делали — это позировали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
И снова небольшой экскурс в недалекое прошлое. В те времена, когда я только начинал свою работу в национальном парке Масаи-Мара. К тому времени я уже точно знал, что мое призвание — это дикие кошки. И начинал я, впрочем как и многие другие фотографы-анималисты, со львов.
К счастью, смотрителям национального парка Масаи-Мара удалось добиться роста популяции этих прекрасных животных, хотя еще 20 лет назад они находились в зоне риска. Думаю, что фотографий львов у меня больше всего. По самым примерным подсчетам, за годы работы в Африке в объективы моей камеры попало около сотни взрослых львов.
Читайте также: Так выглядит самый необычный мост в мире. Фото
А сколько было львят, я даже примерно не посчитаю. И вот именно малышей я хочу вам сегодня показать.
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