Раздел: Фоторепортажи
Атмосферные уличные снимки американского фотографа. Фото
Эмоциональные снимки Ричарда Калвар, которому в чувстве юмора точно не откажешь.
«Фотография полностью абстрагирована от жизни, но выглядит как жизнь. Это всегда меня в ней волновало», – признавался американский фотограф Ричард Калвар.
Сильная сторона его снимков – эстетика и чувство юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
А ещё их точно не назовёшь банальными… А ещё Калвар утверждал, что фотожурналистика сродни поэзии, поскольку воздействует на человека на эмоциональном уровне.
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Отличие лишь в том, что поэзию человек воспринимает на слух, а фото – визуально.
«Фотография полностью абстрагирована от жизни, но выглядит как жизнь. Это всегда меня в ней волновало», – признавался американский фотограф Ричард Калвар.
Сильная сторона его снимков – эстетика и чувство юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
А ещё их точно не назовёшь банальными… А ещё Калвар утверждал, что фотожурналистика сродни поэзии, поскольку воздействует на человека на эмоциональном уровне.
Читайте также: Американец превратил огромный Boeing в холостяцкую "берлогу". Фото
Отличие лишь в том, что поэзию человек воспринимает на слух, а фото – визуально.
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