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Атмосферные уличные снимки американского фотографа. Фото

Атмосферные уличные снимки американского фотографа. ФотоЭмоциональные снимки Ричарда Калвар, которому в чувстве юмора точно не откажешь.

«Фотография полностью абстрагирована от жизни, но выглядит как жизнь. Это всегда меня в ней волновало», – признавался американский фотограф Ричард Калвар.

Сильная сторона его снимков – эстетика и чувство юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.

А ещё их точно не назовёшь банальными… А ещё Калвар утверждал, что фотожурналистика сродни поэзии, поскольку воздействует на человека на эмоциональном уровне.

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Отличие лишь в том, что поэзию человек воспринимает на слух, а фото – визуально.

Атмосферные уличные снимки американского фотографа. Фото
Атмосферные уличные снимки американского фотографа. Фото
Атмосферные уличные снимки американского фотографа. Фото
Атмосферные уличные снимки американского фотографа. Фото
Атмосферные уличные снимки американского фотографа. Фото
Атмосферные уличные снимки американского фотографа. Фото
Атмосферные уличные снимки американского фотографа. Фото
Атмосферные уличные снимки американского фотографа. Фото
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 Теги: уличные фото, юмор

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Сегодня, 09:16 » Автор: Ирина Шевченко
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