Раздел: Фоторепортажи
В Индии старый самолет превратили в модный ресторан. Фото
Концепция ресторана напоминает настоящий полет на лайнере.
В Индии на борту старого самолета Airbus А320 создали ресторан.
В нем гостей угощают национальными блюдами и дают возможность пережить опыт воздушных путешествий, передает "5 канал".
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Концепция ресторана напоминает настоящий полет на лайнере: чтобы попасть на борт, следует приобрести 4-хдолларовый билет и пройти контроль безопасности. А внутри вас ждет приветливый персонал, одетый в форму экипажа воздушного судна.
В Индии на борту старого самолета Airbus А320 создали ресторан.
В нем гостей угощают национальными блюдами и дают возможность пережить опыт воздушных путешествий, передает "5 канал".
Читайте также: Семилетняя девочка без ног стала популярной моделью. Фото
Концепция ресторана напоминает настоящий полет на лайнере: чтобы попасть на борт, следует приобрести 4-хдолларовый билет и пройти контроль безопасности. А внутри вас ждет приветливый персонал, одетый в форму экипажа воздушного судна.
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