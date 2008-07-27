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Раздел: Фоторепортажи  
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В Индии старый самолет превратили в модный ресторан. Фото

В Индии старый самолет превратили в модный ресторан. ФотоКонцепция ресторана напоминает настоящий полет на лайнере.

В Индии на борту старого самолета Airbus А320 создали ресторан.

В нем гостей угощают национальными блюдами и дают возможность пережить опыт воздушных путешествий, передает "5 канал".

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Концепция ресторана напоминает настоящий полет на лайнере: чтобы попасть на борт, следует приобрести 4-хдолларовый билет и пройти контроль безопасности. А внутри вас ждет приветливый персонал, одетый в форму экипажа воздушного судна.

В Индии старый самолет превратили в модный ресторан. Фото
В Индии старый самолет превратили в модный ресторан. Фото
В Индии старый самолет превратили в модный ресторан. Фото
В Индии старый самолет превратили в модный ресторан. Фото
В Индии старый самолет превратили в модный ресторан. Фото
В Индии старый самолет превратили в модный ресторан. Фото
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 Теги: самолет, ресторан

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Сегодня, 14:19 » Автор: Ирина Шевченко
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