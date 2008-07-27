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Удивительная красота: цветочные фигуры в ботаническом саду Монреаля. Фото
Фантастический ботанический сад в Монреале покорит любого.
Монреальский ботанический сад является одним из самых больших и удивительных садов мира. Коллекция ботанического сада собрала 22 000 видов растений разных видов и сортов, размещенных в 10 оранжереях и теплицах. Около тридцати тематических садов воссоздают те уголки мира, откуда родом собранные экспонаты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на infakty.
Независимо от времени года, он покоряет посетителей чудесными ароматами и красками цветов разных стран мира, наслаждаясь которыми, они могут оказаться как в восхитительном китайском саду, так и в пустыне Сонорон, увидеть мирный оазис японского сада и оценить классический стиль французского, а также полюбоваться лесистыми местностями Лауренианса.
Монреальский ботанический сад основан в 1931 году, в разгар Великой депрессии, мэром Монреаля Камийеном Удом по инициативе ботаника Жозефа Мари-Викторена. Проект разбивки сада разработан Генри Теушером, а административное здание в стиле арт-деко спроектировано архитектором Люсьеном Керуаком. В 1936 году ботанический сад был открыт для посещений. В 2007 году сад включён в список канадских исторических мест (Canada’s Historic Places).
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Площадь ботанического сада составляет 75 га, на его территории разместились: тепличный комплекс, дендрарий, сад Первых Наций, японский сад, китайский сад, альпийский сад, сад роз, сад рододендронов и азалий Лесли Ханкока, английский сад, сад водных растений, сад лекарственных растений, сад ядовитых садовых растений. Всего на территории ботанического сада находится 30 тематических садов и 10 выставочных оранжерей, в которых произрастает 21 тысяча таксонов растений (видов, сортов).
Монреальский ботанический сад является одним из самых больших и удивительных садов мира. Коллекция ботанического сада собрала 22 000 видов растений разных видов и сортов, размещенных в 10 оранжереях и теплицах. Около тридцати тематических садов воссоздают те уголки мира, откуда родом собранные экспонаты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на infakty.
Независимо от времени года, он покоряет посетителей чудесными ароматами и красками цветов разных стран мира, наслаждаясь которыми, они могут оказаться как в восхитительном китайском саду, так и в пустыне Сонорон, увидеть мирный оазис японского сада и оценить классический стиль французского, а также полюбоваться лесистыми местностями Лауренианса.
Монреальский ботанический сад основан в 1931 году, в разгар Великой депрессии, мэром Монреаля Камийеном Удом по инициативе ботаника Жозефа Мари-Викторена. Проект разбивки сада разработан Генри Теушером, а административное здание в стиле арт-деко спроектировано архитектором Люсьеном Керуаком. В 1936 году ботанический сад был открыт для посещений. В 2007 году сад включён в список канадских исторических мест (Canada’s Historic Places).
Читайте также: Бегом от старости: пенсионеры, которые дадут фору молодым. Фото
Площадь ботанического сада составляет 75 га, на его территории разместились: тепличный комплекс, дендрарий, сад Первых Наций, японский сад, китайский сад, альпийский сад, сад роз, сад рододендронов и азалий Лесли Ханкока, английский сад, сад водных растений, сад лекарственных растений, сад ядовитых садовых растений. Всего на территории ботанического сада находится 30 тематических садов и 10 выставочных оранжерей, в которых произрастает 21 тысяча таксонов растений (видов, сортов).
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