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Причудливая красота женщин эфиопских племен. Фото

Причудливая красота женщин эфиопских племен. ФотоНеобычная и очень экзотическая.

Благодаря научно-техническому прогрессу почти все народы мира получили более или менее похожую идентичность. Понятно, что это лишь условности, но, благодаря сходству, мы можем привыкнуть к окружающему нас народу и чувствовать себя комфортно в среде обитания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.

Некоторые малочисленные племена в долине реки Омо (Южная Эфиопия), сохраняют культуру предков, поражая воображение современного человека.

Красота по-эфиопски - это что-то непостижимое для человека XXI века. Она кардинально отличается от того, что привыкли видеть мы. Необычная, красивая и до боли экзотическая.

Предлагаем вам посмотреть работы фотографа из Ливана - Омара Реда.

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Он специально посетил эти места, чтобы зафиксировать представительниц прекрасного пола из трех различных племен.

Причудливая красота женщин эфиопских племен. Фото
Причудливая красота женщин эфиопских племен. Фото
Причудливая красота женщин эфиопских племен. Фото
Причудливая красота женщин эфиопских племен. Фото
Причудливая красота женщин эфиопских племен. Фото
Причудливая красота женщин эфиопских племен. Фото
Причудливая красота женщин эфиопских племен. Фото
Причудливая красота женщин эфиопских племен. Фото
Причудливая красота женщин эфиопских племен. Фото
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 Теги: женщины, Эфиопия

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Вчера, 23:24 » Автор: Ирина Шевченко
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