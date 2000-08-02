Раздел: Фоторепортажи
Причудливая красота женщин эфиопских племен. Фото
Необычная и очень экзотическая.
Благодаря научно-техническому прогрессу почти все народы мира получили более или менее похожую идентичность. Понятно, что это лишь условности, но, благодаря сходству, мы можем привыкнуть к окружающему нас народу и чувствовать себя комфортно в среде обитания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Некоторые малочисленные племена в долине реки Омо (Южная Эфиопия), сохраняют культуру предков, поражая воображение современного человека.
Красота по-эфиопски - это что-то непостижимое для человека XXI века. Она кардинально отличается от того, что привыкли видеть мы. Необычная, красивая и до боли экзотическая.
Предлагаем вам посмотреть работы фотографа из Ливана - Омара Реда.
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Он специально посетил эти места, чтобы зафиксировать представительниц прекрасного пола из трех различных племен.
Благодаря научно-техническому прогрессу почти все народы мира получили более или менее похожую идентичность. Понятно, что это лишь условности, но, благодаря сходству, мы можем привыкнуть к окружающему нас народу и чувствовать себя комфортно в среде обитания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Некоторые малочисленные племена в долине реки Омо (Южная Эфиопия), сохраняют культуру предков, поражая воображение современного человека.
Красота по-эфиопски - это что-то непостижимое для человека XXI века. Она кардинально отличается от того, что привыкли видеть мы. Необычная, красивая и до боли экзотическая.
Предлагаем вам посмотреть работы фотографа из Ливана - Омара Реда.
Читайте также: Бегом от старости: пенсионеры, которые дадут фору молодым. Фото
Он специально посетил эти места, чтобы зафиксировать представительниц прекрасного пола из трех различных племен.
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