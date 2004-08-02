» » Невероятная красота города Сидней. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Невероятная красота города Сидней. Фото

Невероятная красота города Сидней. Фото Интересные снимки сделаны с высоты птичьего полета.

Сидней — самый большой и самый старый город Австралии, который считается её культурной и экономической столицей. Именно сюда в 1770 году прибыли британские мореплаватели во главе с Джеймсом Куком, а через восемь лет с Сиднея началась колонизация Австралии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Сидней расположен на берегу океана. Он окружён горами, рекой и огромным Королевским парком. Это один из самых многонациональных городов мира, где каждый третий житель — иностранец. Одних привлекает живописная природа и тёплый климат, а других — высокий уровень жизни, которым славится Австралия.

Сиднейский оперный театр, крыша которого напоминает развевающиеся паруса, — символ города и одна из главных достопримечательностей Австралии. Задание входит в число самых известных и легко узнаваемых в мире.

Читайте также: Эти картины показывают мир глазами людей с нарушениями зрения. Фото

Театр был открыт в 1973 году. Он возведён на сваях и окружён водой с трёх сторон.

Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Невероятная красота города Сидней. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сидней, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
     262
     0

Похожие новости по теме

Впечатляющие кадры Австралии с высоты птичьего полета. Фото Впечатляющие кадры Австралии с высоты птичьего полета. Фото

Природа Австралии поражает

Пляжи Австралии с высоты птичьего полета. Фото Пляжи Австралии с высоты птичьего полета. Фото

Аэрофотографии от талантливого австралийского фотографа.

Многоцветные озера Австралии с высоты птичьего полета. Фото Многоцветные озера Австралии с высоты птичьего полета. Фото

Снимки, сделанные с большой высоты.

Названы самые большие в мире мегаполисы. Фото Названы самые большие в мире мегаполисы. Фото

Рейтинг самых больших городов мира.

На время этого фестиваля Сидней превращается в самый красочный город в мире. Фото На время этого фестиваля Сидней превращается в самый красочный город в мире. Фото

Уникальные световые и музыкальные шоу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх