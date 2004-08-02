Раздел: Фоторепортажи
Невероятная красота города Сидней. Фото
Интересные снимки сделаны с высоты птичьего полета.
Сидней — самый большой и самый старый город Австралии, который считается её культурной и экономической столицей. Именно сюда в 1770 году прибыли британские мореплаватели во главе с Джеймсом Куком, а через восемь лет с Сиднея началась колонизация Австралии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Сидней расположен на берегу океана. Он окружён горами, рекой и огромным Королевским парком. Это один из самых многонациональных городов мира, где каждый третий житель — иностранец. Одних привлекает живописная природа и тёплый климат, а других — высокий уровень жизни, которым славится Австралия.
Сиднейский оперный театр, крыша которого напоминает развевающиеся паруса, — символ города и одна из главных достопримечательностей Австралии. Задание входит в число самых известных и легко узнаваемых в мире.
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Театр был открыт в 1973 году. Он возведён на сваях и окружён водой с трёх сторон.
Сидней — самый большой и самый старый город Австралии, который считается её культурной и экономической столицей. Именно сюда в 1770 году прибыли британские мореплаватели во главе с Джеймсом Куком, а через восемь лет с Сиднея началась колонизация Австралии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Сидней расположен на берегу океана. Он окружён горами, рекой и огромным Королевским парком. Это один из самых многонациональных городов мира, где каждый третий житель — иностранец. Одних привлекает живописная природа и тёплый климат, а других — высокий уровень жизни, которым славится Австралия.
Сиднейский оперный театр, крыша которого напоминает развевающиеся паруса, — символ города и одна из главных достопримечательностей Австралии. Задание входит в число самых известных и легко узнаваемых в мире.
Читайте также: Эти картины показывают мир глазами людей с нарушениями зрения. Фото
Театр был открыт в 1973 году. Он возведён на сваях и окружён водой с трёх сторон.
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