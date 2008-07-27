Блеск и нищета: как живут обычные люди в Индии. Фото

Удивительные снимки о повседневной жизни в Индии.



В этой удивительной стране яркие и веселые кадры праздников чередуются с кадрами бедности и нищеты жизни обычных людей.



Эти снимки сделаны разными фотографами на прошлой неделе, пишет



Читайте также: Самые красивые заброшенные места в США. Фото



Население страны — 1 282 526 тысяч человек (декабрь 2015), территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям Индия является крупнейшей страной Южной Азии и занимает второе место по числу населения в мире.



















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В этой удивительной стране яркие и веселые кадры праздников чередуются с кадрами бедности и нищеты жизни обычных людей.Эти снимки сделаны разными фотографами на прошлой неделе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Население страны — 1 282 526 тысяч человек (декабрь 2015), территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям Индия является крупнейшей страной Южной Азии и занимает второе место по числу населения в мире.



