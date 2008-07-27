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Блеск и нищета: как живут обычные люди в Индии. Фото

Блеск и нищета: как живут обычные люди в Индии. ФотоУдивительные снимки о повседневной жизни в Индии.

В этой удивительной стране яркие и веселые кадры праздников чередуются с кадрами бедности и нищеты жизни обычных людей.

Эти снимки сделаны разными фотографами на прошлой неделе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Население страны — 1 282 526 тысяч человек (декабрь 2015), территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям Индия является крупнейшей страной Южной Азии и занимает второе место по числу населения в мире.

Блеск и нищета: как живут обычные люди в Индии. Фото
Блеск и нищета: как живут обычные люди в Индии. Фото
Блеск и нищета: как живут обычные люди в Индии. Фото
Блеск и нищета: как живут обычные люди в Индии. Фото
Блеск и нищета: как живут обычные люди в Индии. Фото
Блеск и нищета: как живут обычные люди в Индии. Фото
Блеск и нищета: как живут обычные люди в Индии. Фото
Блеск и нищета: как живут обычные люди в Индии. Фото
Блеск и нищета: как живут обычные люди в Индии. Фото
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 Теги: Индия, повседневная жизнь

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Сегодня, 09:19 » Автор: Ирина Шевченко
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В этой удивительной стране яркие и веселые кадры праздников чередуются с кадрами бедности и нищеты жизни обычных людей.

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