Раздел: Фоторепортажи
Блеск и нищета: как живут обычные люди в Индии. Фото
Удивительные снимки о повседневной жизни в Индии.
В этой удивительной стране яркие и веселые кадры праздников чередуются с кадрами бедности и нищеты жизни обычных людей.
Эти снимки сделаны разными фотографами на прошлой неделе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Население страны — 1 282 526 тысяч человек (декабрь 2015), территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям Индия является крупнейшей страной Южной Азии и занимает второе место по числу населения в мире.
В этой удивительной стране яркие и веселые кадры праздников чередуются с кадрами бедности и нищеты жизни обычных людей.
Эти снимки сделаны разными фотографами на прошлой неделе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Самые красивые заброшенные места в США. Фото
Население страны — 1 282 526 тысяч человек (декабрь 2015), территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям Индия является крупнейшей страной Южной Азии и занимает второе место по числу населения в мире.
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