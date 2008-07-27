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Раздел: Фоторепортажи  
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Мама превратила жизнь своих детей в яркое приключение. Фото

Мама превратила жизнь своих детей в яркое приключение. ФотоМногодетная мама делает волшебные портреты своего семейства.

28-летняя Ванесса Ривера – блоггер, педагог и мама троих красивых детей.

В своем профиле Instgram она пишет, что превращает каждый день в волшебный. И это правда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Днем Ванесса проводит целую фотосессию для своей семьи, где дети путешествуют в другие миры и реальности! А когда дети отправляются спать, мама садится за Photoshop, чтобы нарисовать недостающие детали.

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Она создала огромную серию фотоснимков, на которых дети проживают одно путешествие за другим.\

Мама превратила жизнь своих детей в яркое приключение. Фото
Мама превратила жизнь своих детей в яркое приключение. Фото
Мама превратила жизнь своих детей в яркое приключение. Фото
Мама превратила жизнь своих детей в яркое приключение. Фото
Мама превратила жизнь своих детей в яркое приключение. Фото
Мама превратила жизнь своих детей в яркое приключение. Фото
Мама превратила жизнь своих детей в яркое приключение. Фото
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 Теги: детские фото, приключения

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Сегодня, 11:06 » Автор: Ирина Шевченко
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