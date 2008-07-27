Раздел: Фоторепортажи
Мама превратила жизнь своих детей в яркое приключение. Фото
Многодетная мама делает волшебные портреты своего семейства.
28-летняя Ванесса Ривера – блоггер, педагог и мама троих красивых детей.
В своем профиле Instgram она пишет, что превращает каждый день в волшебный. И это правда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Днем Ванесса проводит целую фотосессию для своей семьи, где дети путешествуют в другие миры и реальности! А когда дети отправляются спать, мама садится за Photoshop, чтобы нарисовать недостающие детали.
Читайте также: Редкие снимки мировых знаменитостей в юности. Фото
Она создала огромную серию фотоснимков, на которых дети проживают одно путешествие за другим.\
28-летняя Ванесса Ривера – блоггер, педагог и мама троих красивых детей.
В своем профиле Instgram она пишет, что превращает каждый день в волшебный. И это правда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Днем Ванесса проводит целую фотосессию для своей семьи, где дети путешествуют в другие миры и реальности! А когда дети отправляются спать, мама садится за Photoshop, чтобы нарисовать недостающие детали.
Читайте также: Редкие снимки мировых знаменитостей в юности. Фото
Она создала огромную серию фотоснимков, на которых дети проживают одно путешествие за другим.\
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