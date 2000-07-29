Раздел: Фоторепортажи
Опасные животные, с которыми лучше не встречаться. Фото
Опасные животные, являющиеся причиной смерти множества людей.
Мы привыкли, что стоит опасаться змей, собак и диких животных, но только ли их нужно обходить? Сейчас узнаем.
Оказывается, самое опасное животное в мире — это не акула, или человек, как многие привыкли считать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Редкие снимки мировых знаменитостей в юности. Фото
На самом деле, большинство случаев смертей по вине животных чаще всего связано не столько с ними, сколько с болезнями, которые они переносят.
Мы привыкли, что стоит опасаться змей, собак и диких животных, но только ли их нужно обходить? Сейчас узнаем.
Оказывается, самое опасное животное в мире — это не акула, или человек, как многие привыкли считать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Редкие снимки мировых знаменитостей в юности. Фото
На самом деле, большинство случаев смертей по вине животных чаще всего связано не столько с ними, сколько с болезнями, которые они переносят.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1262
0
Также советуем посмотреть
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
- У УПЦ МП отберут всю недвижимость, - Филарет
- В Україні реально робляться дороги
- "Держит секатор как профи": пользователи сети высмеяли жену Трампа
- Об иллюзии бессмертия
- На Донбассе ранены трое военных
- Утренний позитив: свежая порция веселых анекдотов
- "Комиссар Рекс доволен": в Австрии полицейских собак обули в "кеды"
- Нардеп Надежда Савченко написала письмо Трампу
- "Вася, лей бетон": пользователи Сети высмеяли новое фото Кличко
- Олег Ляшко выбрал в помощники экс-регионалов
- Хохот до упаду: свежая подборка "убойных" анекдотов
- Оккупированный Крым посетили бизнесмены из Европы
- Веселые фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- Юмор по-одесски: свежая порция смешных анекдотов
- В Украине отключили аналоговое ТВ
- Кит, "почесывающий" бока о гальку, стал звездой Сети
- Существуют ли пределы сотрудничества с властью
- Этот обаятельный пес покорил пользователей Сети
- Головоломка от Нацбанка: что ждет курс валют в августе
- Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске
- Паноптикум незгодних
- Смеемся вместе: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Медведчук, мабуть, хоче стати спікером
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Оставьте свой комментарий