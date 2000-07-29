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Опасные животные, с которыми лучше не встречаться. Фото

Опасные животные, с которыми лучше не встречаться. Фото

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Самые опасные животные нашей планеты. Фото Оказывается, самое опасное и смертоносное животное в мире вовсе не человек и даже не акула.