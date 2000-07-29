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Раздел: Фоторепортажи  
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Опасные животные, с которыми лучше не встречаться. Фото

Опасные животные, с которыми лучше не встречаться. ФотоОпасные животные, являющиеся причиной смерти множества людей.

Мы привыкли, что стоит опасаться змей, собак и диких животных, но только ли их нужно обходить? Сейчас узнаем.

Оказывается, самое опасное животное в мире — это не акула, или человек, как многие привыкли считать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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На самом деле, большинство случаев смертей по вине животных чаще всего связано не столько с ними, сколько с болезнями, которые они переносят.

Опасные животные, с которыми лучше не встречаться. Фото
Опасные животные, с которыми лучше не встречаться. Фото
Опасные животные, с которыми лучше не встречаться. Фото
Опасные животные, с которыми лучше не встречаться. Фото
Опасные животные, с которыми лучше не встречаться. Фото
Опасные животные, с которыми лучше не встречаться. Фото
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 Теги: опасные животные, бегемот

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Сегодня, 12:25 » Автор: Ирина Шевченко
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