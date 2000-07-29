Раздел: Фоторепортажи
Роскошные особняки голливудских звезд. Фото
Как выглядят дома наших кумиров.
Голливудские звезды получают огромные гонорары за свою работу, поэтому могут себе позволить сделать такое жилище, где им было бы максимально комфортно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Мама превратила жизнь своих детей в яркое приключение. Фото
А вот узнать, как именно выглядят интерьеры в их домах, мы можем, когда знаменитости решают выставить их на продажу.
Джон Красински и Эмили Блант
Эдвард Нортон
Леонардо Ди Каприо
Брюс Уиллис
Сандра Буллок
Дженнифер Лоуренс
Голливудские звезды получают огромные гонорары за свою работу, поэтому могут себе позволить сделать такое жилище, где им было бы максимально комфортно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Мама превратила жизнь своих детей в яркое приключение. Фото
А вот узнать, как именно выглядят интерьеры в их домах, мы можем, когда знаменитости решают выставить их на продажу.
Джон Красински и Эмили Блант
Эдвард Нортон
Леонардо Ди Каприо
Брюс Уиллис
Сандра Буллок
Дженнифер Лоуренс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
642
0
Также советуем посмотреть
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
- У УПЦ МП отберут всю недвижимость, - Филарет
- В Україні реально робляться дороги
- "Держит секатор как профи": пользователи сети высмеяли жену Трампа
- Об иллюзии бессмертия
- На Донбассе ранены трое военных
- Утренний позитив: свежая порция веселых анекдотов
- "Комиссар Рекс доволен": в Австрии полицейских собак обули в "кеды"
- Нардеп Надежда Савченко написала письмо Трампу
- "Вася, лей бетон": пользователи Сети высмеяли новое фото Кличко
- Олег Ляшко выбрал в помощники экс-регионалов
- Хохот до упаду: свежая подборка "убойных" анекдотов
- Оккупированный Крым посетили бизнесмены из Европы
- Веселые фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- Юмор по-одесски: свежая порция смешных анекдотов
- В Украине отключили аналоговое ТВ
- Кит, "почесывающий" бока о гальку, стал звездой Сети
- Существуют ли пределы сотрудничества с властью
- Этот обаятельный пес покорил пользователей Сети
Оставьте свой комментарий