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Раздел: Фоторепортажи  
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Роскошные особняки голливудских звезд. Фото

Роскошные особняки голливудских звезд. ФотоКак выглядят дома наших кумиров.

Голливудские звезды получают огромные гонорары за свою работу, поэтому могут себе позволить сделать такое жилище, где им было бы максимально комфортно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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А вот узнать, как именно выглядят интерьеры в их домах, мы можем, когда знаменитости решают выставить их на продажу.

Джон Красински и Эмили Блант

Роскошные особняки голливудских звезд. Фото


Эдвард Нортон

Роскошные особняки голливудских звезд. Фото


Леонардо Ди Каприо

Роскошные особняки голливудских звезд. Фото


Брюс Уиллис

Роскошные особняки голливудских звезд. Фото


Сандра Буллок

Роскошные особняки голливудских звезд. Фото


Дженнифер Лоуренс

Роскошные особняки голливудских звезд. Фото
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 Теги: особняки звезд, интерьер

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Сегодня, 13:57 » Автор: Ирина Шевченко
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