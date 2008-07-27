Раздел: Фоторепортажи
Повседневная жизнь афганцев в эмоциональных снимках. Фото
Фотограф объехал весь Афганистан и запечатлел жизнь людей этой страны без прикрас.
За последние 40 лет Афганистан превратился в одну из беднейших стран мира, а всё потому, что всё это время одна война в этой стране сменяет другую, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
Немногие фотографий отваживаются побывать в Афганистане, и Стив МакКерри, пожалуй, исключение.
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Он не только объездил эту страну вдоль и поперёк, но сделал множество колоритных фотографий о жизни афганцев.
За последние 40 лет Афганистан превратился в одну из беднейших стран мира, а всё потому, что всё это время одна война в этой стране сменяет другую, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
Немногие фотографий отваживаются побывать в Афганистане, и Стив МакКерри, пожалуй, исключение.
Читайте также: Названы самые стильные британцы. Фото
Он не только объездил эту страну вдоль и поперёк, но сделал множество колоритных фотографий о жизни афганцев.
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