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Раздел: Фоторепортажи  
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Повседневная жизнь афганцев в эмоциональных снимках. Фото

Повседневная жизнь афганцев в эмоциональных снимках. ФотоФотограф объехал весь Афганистан и запечатлел жизнь людей этой страны без прикрас.

За последние 40 лет Афганистан превратился в одну из беднейших стран мира, а всё потому, что всё это время одна война в этой стране сменяет другую, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.

Немногие фотографий отваживаются побывать в Афганистане, и Стив МакКерри, пожалуй, исключение.

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Он не только объездил эту страну вдоль и поперёк, но сделал множество колоритных фотографий о жизни афганцев.

Повседневная жизнь афганцев в эмоциональных снимках. Фото
Повседневная жизнь афганцев в эмоциональных снимках. Фото
Повседневная жизнь афганцев в эмоциональных снимках. Фото
Повседневная жизнь афганцев в эмоциональных снимках. Фото
Повседневная жизнь афганцев в эмоциональных снимках. Фото
Повседневная жизнь афганцев в эмоциональных снимках. Фото
Повседневная жизнь афганцев в эмоциональных снимках. Фото
Повседневная жизнь афганцев в эмоциональных снимках. Фото
Повседневная жизнь афганцев в эмоциональных снимках. Фото
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 Теги: Афганистан, повседневная жизнь

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Сегодня, 15:44 » Автор: Ирина Шевченко
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