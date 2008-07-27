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Удивительные портреты, выполненные в стиле гиперреализма. Фото

Удивительные портреты, выполненные в стиле гиперреализма. ФотоХудожник создает невероятно реалистичные портреты известных персонажей и людей.

Гуз Суарес — бразильский художник и скульптор, создающий невероятно реалистичных мультипликационных героев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Вдохновляется Гуз не только персонажами из культовых произведений кинематографа, но и популярными звездами, например, певицей Эми Уайнхаус или моделью с витилиго Винни Харлоу.

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Эти картины выполнены в 3D и невероятно точно передают все черты, нарисованных персонажей.

Удивительные портреты, выполненные в стиле гиперреализма. Фото
Удивительные портреты, выполненные в стиле гиперреализма. Фото
Удивительные портреты, выполненные в стиле гиперреализма. Фото
Удивительные портреты, выполненные в стиле гиперреализма. Фото
Удивительные портреты, выполненные в стиле гиперреализма. Фото
Удивительные портреты, выполненные в стиле гиперреализма. Фото
Удивительные портреты, выполненные в стиле гиперреализма. Фото
Удивительные портреты, выполненные в стиле гиперреализма. Фото
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 Теги: портреты, гиперреализм

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Сегодня, 17:05 » Автор: Ирина Шевченко
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