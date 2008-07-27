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Раздел: Фоторепортажи  
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Уютные домики, расположенные вдали от цивилизации

Уютные домики, расположенные вдали от цивилизацииМечта любого интроверта.

Городская шумиха, суета многолюдной толпы и гул автомобилей способны утомить любого, даже самого отчаянного любителя динамичной городской жизни в мегаполисе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

И рано или поздно такому человеку захочется уединения, которое он сможет найти в уютном доме, стоящем вдали от цивилизации и внешних раздражителей. Но где же в мире, который давно заполонили небоскребы и торговые центры, отыскать этот райский оазис гармонии и отчуждения?

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В продолжении статьи вас ждут живописные места с красивейшими домами, построенными вдали от цивилизации.

Уютные домики, расположенные вдали от цивилизации
Уютные домики, расположенные вдали от цивилизации
Уютные домики, расположенные вдали от цивилизации
Уютные домики, расположенные вдали от цивилизации
Уютные домики, расположенные вдали от цивилизации
Уютные домики, расположенные вдали от цивилизации
Уютные домики, расположенные вдали от цивилизации
Уютные домики, расположенные вдали от цивилизации
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 Теги: домики, уединение

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Сегодня, 20:18 » Автор: Ирина Шевченко
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