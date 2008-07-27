Раздел: Фоторепортажи
Уютные домики, расположенные вдали от цивилизации
Мечта любого интроверта.
Городская шумиха, суета многолюдной толпы и гул автомобилей способны утомить любого, даже самого отчаянного любителя динамичной городской жизни в мегаполисе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
И рано или поздно такому человеку захочется уединения, которое он сможет найти в уютном доме, стоящем вдали от цивилизации и внешних раздражителей. Но где же в мире, который давно заполонили небоскребы и торговые центры, отыскать этот райский оазис гармонии и отчуждения?
Читайте также: Героини советских мультфильмов в стиле пин-ап. Фото
В продолжении статьи вас ждут живописные места с красивейшими домами, построенными вдали от цивилизации.
Городская шумиха, суета многолюдной толпы и гул автомобилей способны утомить любого, даже самого отчаянного любителя динамичной городской жизни в мегаполисе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
И рано или поздно такому человеку захочется уединения, которое он сможет найти в уютном доме, стоящем вдали от цивилизации и внешних раздражителей. Но где же в мире, который давно заполонили небоскребы и торговые центры, отыскать этот райский оазис гармонии и отчуждения?
Читайте также: Героини советских мультфильмов в стиле пин-ап. Фото
В продолжении статьи вас ждут живописные места с красивейшими домами, построенными вдали от цивилизации.
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