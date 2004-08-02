» » Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото

Сказочные домики английского графства Девоншир. ФотоВ этом графстве когда-то родилась известная писательница Агата Кристи.

Графство Девоншир по праву можно назвать сказочным. Редкой красоты домики, с любовью оформленные цветами и вьющимися растениями, создают иллюзию сказки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

В графстве все озабочены проблемой экологии, и поэтому очень развито озеленение и строительство из экологических материалов. Крыши покрыты камышом. Местные дома немного напоминают украинские мазанки с палисадниками перед домом.

Читайте также: Героини советских мультфильмов в стиле пин-ап. Фото

Через территорию графства протекает очень много рек. Тем не менее большая часть территории Девоншира занята национальными парками Дартмур и Эксмур или является сельской, с низкой для Англии плотностью населения. В графстве имеется природный объект всемирного наследия ЮНЕСКО — часть Юрского побережья Дорсета и Восточного Девона.

Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Девоншир, туризм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:18 » Автор: Ирина Шевченко
     31
     0

Похожие новости по теме

Скандинавские сказочные домики, покрытые зеленью. Фото Скандинавские сказочные домики, покрытые зеленью. Фото

Такие домики воспринимают как красивую декорацию к живописному пейзажу

Сказочные домики английского Девоншира. Фото Сказочные домики английского Девоншира. Фото

Место со своей атмосферой.

Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото

Они поражают своим колоритом.

По-домашнему уютные домики в графстве Йоркшир. Фото По-домашнему уютные домики в графстве Йоркшир. Фото

Это графство принято называть "самым английским графством Англии".

Сказочные домики Девоншира. Фото Сказочные домики Девоншира. Фото

Пейзажи, сошедшие со страниц романов Джейн Остин.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх