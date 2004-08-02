Раздел: Фоторепортажи
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
В этом графстве когда-то родилась известная писательница Агата Кристи.
Графство Девоншир по праву можно назвать сказочным. Редкой красоты домики, с любовью оформленные цветами и вьющимися растениями, создают иллюзию сказки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
В графстве все озабочены проблемой экологии, и поэтому очень развито озеленение и строительство из экологических материалов. Крыши покрыты камышом. Местные дома немного напоминают украинские мазанки с палисадниками перед домом.
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Через территорию графства протекает очень много рек. Тем не менее большая часть территории Девоншира занята национальными парками Дартмур и Эксмур или является сельской, с низкой для Англии плотностью населения. В графстве имеется природный объект всемирного наследия ЮНЕСКО — часть Юрского побережья Дорсета и Восточного Девона.
Графство Девоншир по праву можно назвать сказочным. Редкой красоты домики, с любовью оформленные цветами и вьющимися растениями, создают иллюзию сказки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
В графстве все озабочены проблемой экологии, и поэтому очень развито озеленение и строительство из экологических материалов. Крыши покрыты камышом. Местные дома немного напоминают украинские мазанки с палисадниками перед домом.
Читайте также: Героини советских мультфильмов в стиле пин-ап. Фото
Через территорию графства протекает очень много рек. Тем не менее большая часть территории Девоншира занята национальными парками Дартмур и Эксмур или является сельской, с низкой для Англии плотностью населения. В графстве имеется природный объект всемирного наследия ЮНЕСКО — часть Юрского побережья Дорсета и Восточного Девона.
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