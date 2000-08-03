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Солнечные картины талантливого австралийского художника. Фото

Солнечные картины талантливого австралийского художника. ФотоДжон Маккартин соединил пространство, воздух и свет в единое целое.

Творческая судьба удивительного художника из Австралии Джона Маккартина (John McCartin) еще раз подтверждает то, что начать жизнь с чистого листа никогда не поздно. Еще в детстве, зная о своем даре к изобразительному творчеству, Джон его начал развивать в возрасте, когда ему было далеко за двадцать. А на вершине славы живописец оказался лишь после пятидесяти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.

Джон Маккартин (1954 год рождения) - современный австралийский художник. Природный дар к рисованию у мальчика родные заметили ещё в детстве. Но с развитием неординарных способностей как-то не вышло. И лишь спустя годы, когда Джон осознанно пришел к пониманию того, что значит для него живопись, он самостоятельно начал постигать азы мастерства. Не имея какой-либо специальной подготовки, шаг за шагом художник-самоучка начал познавать мир искусства, анализируя работы великих мастеров прошлых веков и наших дней, а также на собственной практике. Прошли годы долгих поисков своей ниши в творческом многообразии. Джон, черпая свое вдохновение в мире окружающей природы, не стремился ни к чему суперсовременному и вычурному, а просто рисовал то, что видел вокруг себя.

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И найдя свой уникальный почерк, он ворвался в мир искусства совсем недавно, в начале 2000-х, и сразу же занял достойную ступень, став лучшим среди лучших современных мастеров. Выставки его работ в знаменитых галереях по всему миру и высокие награды на Международных конкурсах стали тому подтверждением.

Солнечные картины талантливого австралийского художника. Фото
Солнечные картины талантливого австралийского художника. Фото
Солнечные картины талантливого австралийского художника. Фото
Солнечные картины талантливого австралийского художника. Фото
Солнечные картины талантливого австралийского художника. Фото
Солнечные картины талантливого австралийского художника. Фото
Солнечные картины талантливого австралийского художника. Фото
Солнечные картины талантливого австралийского художника. Фото
Солнечные картины талантливого австралийского художника. Фото
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 Теги: Джон Маккартин, картины

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Вчера, 23:18 » Автор: Ирина Шевченко
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