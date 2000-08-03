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Солнечные картины талантливого австралийского художника. Фото
Джон Маккартин соединил пространство, воздух и свет в единое целое.
Творческая судьба удивительного художника из Австралии Джона Маккартина (John McCartin) еще раз подтверждает то, что начать жизнь с чистого листа никогда не поздно. Еще в детстве, зная о своем даре к изобразительному творчеству, Джон его начал развивать в возрасте, когда ему было далеко за двадцать. А на вершине славы живописец оказался лишь после пятидесяти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
Джон Маккартин (1954 год рождения) - современный австралийский художник. Природный дар к рисованию у мальчика родные заметили ещё в детстве. Но с развитием неординарных способностей как-то не вышло. И лишь спустя годы, когда Джон осознанно пришел к пониманию того, что значит для него живопись, он самостоятельно начал постигать азы мастерства. Не имея какой-либо специальной подготовки, шаг за шагом художник-самоучка начал познавать мир искусства, анализируя работы великих мастеров прошлых веков и наших дней, а также на собственной практике. Прошли годы долгих поисков своей ниши в творческом многообразии. Джон, черпая свое вдохновение в мире окружающей природы, не стремился ни к чему суперсовременному и вычурному, а просто рисовал то, что видел вокруг себя.
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И найдя свой уникальный почерк, он ворвался в мир искусства совсем недавно, в начале 2000-х, и сразу же занял достойную ступень, став лучшим среди лучших современных мастеров. Выставки его работ в знаменитых галереях по всему миру и высокие награды на Международных конкурсах стали тому подтверждением.
Творческая судьба удивительного художника из Австралии Джона Маккартина (John McCartin) еще раз подтверждает то, что начать жизнь с чистого листа никогда не поздно. Еще в детстве, зная о своем даре к изобразительному творчеству, Джон его начал развивать в возрасте, когда ему было далеко за двадцать. А на вершине славы живописец оказался лишь после пятидесяти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
Джон Маккартин (1954 год рождения) - современный австралийский художник. Природный дар к рисованию у мальчика родные заметили ещё в детстве. Но с развитием неординарных способностей как-то не вышло. И лишь спустя годы, когда Джон осознанно пришел к пониманию того, что значит для него живопись, он самостоятельно начал постигать азы мастерства. Не имея какой-либо специальной подготовки, шаг за шагом художник-самоучка начал познавать мир искусства, анализируя работы великих мастеров прошлых веков и наших дней, а также на собственной практике. Прошли годы долгих поисков своей ниши в творческом многообразии. Джон, черпая свое вдохновение в мире окружающей природы, не стремился ни к чему суперсовременному и вычурному, а просто рисовал то, что видел вокруг себя.
Читайте также: Героини советских мультфильмов в стиле пин-ап. Фото
И найдя свой уникальный почерк, он ворвался в мир искусства совсем недавно, в начале 2000-х, и сразу же занял достойную ступень, став лучшим среди лучших современных мастеров. Выставки его работ в знаменитых галереях по всему миру и высокие награды на Международных конкурсах стали тому подтверждением.
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