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Раздел: Фоторепортажи  
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Искусство глазуньи: мексиканка создает шедевры из обычной яичницы. Фото

Искусство глазуньи: мексиканка создает шедевры из обычной яичницы. ФотоМексиканка превращает свои завтраки из яиц в настоящие произведения искусства.

Кто-то обожает их варить, кому-то нравятся они жаренными, но Мишель Бальдини (Michele Baldini) из Мексики предпочитает видеть их в невероятно красивой творческой форме, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

О чём же идёт речь? О яйцах, конечно!

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Мишель берёт сырые или варёные яйца, после чего формирует из них разные фигуры, делясь своими работами в Instagram под названием The Eggs-hibit.

Искусство глазуньи: мексиканка создает шедевры из обычной яичницы. Фото
Искусство глазуньи: мексиканка создает шедевры из обычной яичницы. Фото
Искусство глазуньи: мексиканка создает шедевры из обычной яичницы. Фото
Искусство глазуньи: мексиканка создает шедевры из обычной яичницы. Фото
Искусство глазуньи: мексиканка создает шедевры из обычной яичницы. Фото
Искусство глазуньи: мексиканка создает шедевры из обычной яичницы. Фото
Искусство глазуньи: мексиканка создает шедевры из обычной яичницы. Фото
Искусство глазуньи: мексиканка создает шедевры из обычной яичницы. Фото
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 Теги: яичница, кулинарные шедевры

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Сегодня, 11:43 » Автор: Ирина Шевченко
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