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Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Израиле. Фото

Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Израиле. ФотоФестиваль воздушных шаров в Изреэльской долине.

В пятницу, 3 августа, на территории Национального парка Мааян Харод, расположенного под склонами горного хребта Гильбоа в Изреэльской долине, состоялся международный фестиваль воздушных шаров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.

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Гора Гильбоа – одно из самых красивых мест в Израиле. Живописные поля и водоемы на фоне величественных гор делают Международный фестиваль воздушных шаров запоминающимся мероприятием.


Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Израиле. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Израиле. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Израиле. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Израиле. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Израиле. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Израиле. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Израиле. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Израиле. Фото
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 Теги: фестиваль воздушных шаров, Израиль

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Сегодня, 13:52 » Автор: Ирина Шевченко
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