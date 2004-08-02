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Агент 007: уникальный музей Джеймса Бонда в горах Австрии. Фото
Интерактивный музей Джеймса Бонда открылся в июле на вершине горы Гайслахкогль.
Чтобы попасть в музей 007, посвященный съемкам самого дорогого фильма про Джеймса Бонда, нужно подняться на вершину, а потом спуститься под землю. Впрочем, это больше похоже на кино, чем на музей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на experttur.
Интерактивный музей Джеймса Бонда открылся в июле на вершине горы Гайслахкогль. Именно там, в Австрийских Альпах, снимали самые потрясающие сцены фильма «Спектр», вышедшего на экраны в 2015 году. Там и расположился вход в подземную империю 007 Elements. Внедорожники, которые мы видим в фильме, буксировали на вершину на снегоходах, потому что не было подъездных путей.
Посетители музея будут подниматься на канатной дороге — ее называют одной из наиболее комфортабельных в мире. И это станет первым потрясением для любителей бондианы.
Невероятная по красоте и мощи панорама Альп в окрестностях Зёльдена превосходит даже требования зрелищности Голливуда и занимает особое место в фильме.
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Большинство помещений музея спрятаны под землей. Строительные материалы и даже бетон доставляли на вертолетах. Помещения проектировали так, чтобы не нарушить вечную мерзлоту и геологические линии разлома. В «тайном убежище» под землей находится кинематографическая инсталляция, которая занимает 1300 квадратных метров.
Чтобы попасть в музей 007, посвященный съемкам самого дорогого фильма про Джеймса Бонда, нужно подняться на вершину, а потом спуститься под землю. Впрочем, это больше похоже на кино, чем на музей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на experttur.
Интерактивный музей Джеймса Бонда открылся в июле на вершине горы Гайслахкогль. Именно там, в Австрийских Альпах, снимали самые потрясающие сцены фильма «Спектр», вышедшего на экраны в 2015 году. Там и расположился вход в подземную империю 007 Elements. Внедорожники, которые мы видим в фильме, буксировали на вершину на снегоходах, потому что не было подъездных путей.
Посетители музея будут подниматься на канатной дороге — ее называют одной из наиболее комфортабельных в мире. И это станет первым потрясением для любителей бондианы.
Невероятная по красоте и мощи панорама Альп в окрестностях Зёльдена превосходит даже требования зрелищности Голливуда и занимает особое место в фильме.
Читайте также: Так жили советские люди во время "хрущевской оттепели". Фото
Большинство помещений музея спрятаны под землей. Строительные материалы и даже бетон доставляли на вертолетах. Помещения проектировали так, чтобы не нарушить вечную мерзлоту и геологические линии разлома. В «тайном убежище» под землей находится кинематографическая инсталляция, которая занимает 1300 квадратных метров.
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