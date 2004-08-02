Другая реальность: как живут простые люди на Гаити. Фото

Подборка фотографий повседневной жизни в Гаити.



Это государство в западной части одноимённого острова и на прибрежных островах. Восточную половину острова занимает Доминиканская Республика, пишет



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По данным на 2009 год население страны составляло 10 033 000 человек, из них около 1 млн чел. живут за границей, в основном в США.















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Это государство в западной части одноимённого острова и на прибрежных островах. Восточную половину острова занимает Доминиканская Республика, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф По данным на 2009 год население страны составляло 10 033 000 человек, из них около 1 млн чел. живут за границей, в основном в США.



