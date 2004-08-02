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Раздел: Фоторепортажи  
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Оригинальные дизайнерские идеи для маленькой квартиры. Фото

Оригинальные дизайнерские идеи для маленькой квартиры. ФотоКак увеличить пространство даже самой маленькой квартиры.

Маленькая квартира – это не приговор. И эту мысль подтверждают дизайнеры интерьеров, предлагая самые различные рецепты, которые позволяют визуально раздвинуть стены и создать комфортное пространство даже в самой маленькой квартире, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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В этом обзоре несколько идей, реализовать которые под силу каждому.

Оригинальные дизайнерские идеи для маленькой квартиры. Фото
Оригинальные дизайнерские идеи для маленькой квартиры. Фото
Оригинальные дизайнерские идеи для маленькой квартиры. Фото
Оригинальные дизайнерские идеи для маленькой квартиры. Фото
Оригинальные дизайнерские идеи для маленькой квартиры. Фото
Оригинальные дизайнерские идеи для маленькой квартиры. Фото
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 Теги: идеи, маленькая квартира

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Сегодня, 19:10 » Автор: Ирина Шевченко
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