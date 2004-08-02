» » Киев глазами музыканта Massive Attack. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Киев глазами музыканта Massive Attack. Фото

Киев глазами музыканта Massive Attack. ФотоЛидер Massive Attack показал фотографии, сделанные им в украинской столице.

Лидер британской группы Massive Attack, которая выступила в Киеве 26 июля на фестивале UPark, опубликовал в своем Instagram фотографии, сделанные на улицах украинской столицы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.

Читайте также: Харьковчанка создает удивительные скульптуры из шерсти. Фото

Роберта Дель Ная привлекли киевский ЦУМ, музей Золотые ворота, фарфоровые фигурки, продающиеся на Андреевском спуске, и памятник Михаилу Булгакову. Также он сделал несколько снимков в аэропорту Борисполь.

Киев глазами музыканта Massive Attack. Фото
Киев глазами музыканта Massive Attack. Фото
Киев глазами музыканта Massive Attack. Фото
Киев глазами музыканта Massive Attack. Фото
Киев глазами музыканта Massive Attack. Фото
Киев глазами музыканта Massive Attack. Фото
Киев глазами музыканта Massive Attack. Фото
Киев глазами музыканта Massive Attack. Фото
Киев глазами музыканта Massive Attack. Фото
Киев глазами музыканта Massive Attack. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Massive Attack, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:10 » Автор: Ирина Шевченко
     298
     0

Похожие новости по теме

Харьковчанка создает удивительные скульптуры из шерсти. Фото Харьковчанка создает удивительные скульптуры из шерсти. Фото

Работы передают мельчайшие детали персонажей.

Удивительные скульптуры, сделанные из песка. Фото Удивительные скульптуры, сделанные из песка. Фото

Недолговечные, но очень красивые.

Невероятные скульптуры животных, сделанные из гильз. Фото Невероятные скульптуры животных, сделанные из гильз. Фото

Работы сделаны художником из Колумбии.

Удивительные фото, сделанные в свободном падении. Фото Удивительные фото, сделанные в свободном падении. Фото

Невероятная красота свободы.

Удивительные фотографии Земли, сделанные из космоса. Фото Удивительные фотографии Земли, сделанные из космоса. Фото

Издалека наша планета выглядит просто изумительно.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх