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Раздел: Фоторепортажи  
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США без купюр: как живут простые американцы. Фото

США без купюр: как живут простые американцы. ФотоПовседневная жизнь США в ярких снимках.

Предлагаем вашему вниманию очередную подборку интересных фотографий жизни людей и событий в разных странах, на этот раз отправимся в США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Ранее мы виртуально наблюдали за жизнью людей в бедных странах, пора посетить и сытую Америку.

США без купюр: как живут простые американцы. Фото
США без купюр: как живут простые американцы. Фото
США без купюр: как живут простые американцы. Фото
США без купюр: как живут простые американцы. Фото
США без купюр: как живут простые американцы. Фото
США без купюр: как живут простые американцы. Фото
США без купюр: как живут простые американцы. Фото
США без купюр: как живут простые американцы. Фото
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 Теги: США, повседневная жизнь

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Сегодня, 22:10 » Автор: Ирина Шевченко
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