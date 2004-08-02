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Садовые макро-снимки, победившие в престижном конкурсе. Фото

Садовые макро-снимки, победившие в престижном конкурсе. Фото Эти фотографии завораживают своей красотой.

Есть такой конкурс — International Garden Photographer of the Year, и посвящен он садово-парковой фотографии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Сегодня посмотрим победителей в макросъёмке в рамках этого конкурса.

Лучшей фотографией выбрали изображение, на которой изображены поденки.

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Они распространены по всему земному шару, кроме Гавайских островов в Тихом океане и острова Святой Елены в Атлантическом океане.

Садовые макро-снимки, победившие в престижном конкурсе. Фото
Садовые макро-снимки, победившие в престижном конкурсе. Фото
Садовые макро-снимки, победившие в престижном конкурсе. Фото
Садовые макро-снимки, победившие в престижном конкурсе. Фото
Садовые макро-снимки, победившие в престижном конкурсе. Фото
Садовые макро-снимки, победившие в престижном конкурсе. Фото
Садовые макро-снимки, победившие в престижном конкурсе. Фото
Садовые макро-снимки, победившие в престижном конкурсе. Фото
Садовые макро-снимки, победившие в престижном конкурсе. Фото
Садовые макро-снимки, победившие в престижном конкурсе. Фото
Садовые макро-снимки, победившие в престижном конкурсе. Фото
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 Теги: фото, сад, макро

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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