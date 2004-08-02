Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показала счастливых детей без интернета и гаджетов. Фото
Ники Бун начала фотографировать в качестве хобби, пока работала физиотерапевтом в Шотландии.
Через какое-то время она заметила, что ее увлечение постепенно стало угасать, но, когда она вернулась домой в Новую Зеландию и у нее появилась семья, ее любовь к фотографии вспыхнула снова. Серия фотографий посвящена четырем детям фотографа, которые беззаботно и счастливо живут без современных гаджетов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На каждый день рождения мама дарит детям по фотографии. Ники рассказала, что ее мама умерла очень рано, когда она была еще совсем маленькой, и у Ники осталось всего несколько небольших, но дорогих сердцу фотоальбомов, в которых поблекшие со временем фотографии содержат историю ее детства.
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Фотограф старается запечатлеть как можно больше моментов из самой важной поры своих детей — их ежедневную жизнь и приключения.
Через какое-то время она заметила, что ее увлечение постепенно стало угасать, но, когда она вернулась домой в Новую Зеландию и у нее появилась семья, ее любовь к фотографии вспыхнула снова. Серия фотографий посвящена четырем детям фотографа, которые беззаботно и счастливо живут без современных гаджетов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На каждый день рождения мама дарит детям по фотографии. Ники рассказала, что ее мама умерла очень рано, когда она была еще совсем маленькой, и у Ники осталось всего несколько небольших, но дорогих сердцу фотоальбомов, в которых поблекшие со временем фотографии содержат историю ее детства.
Читайте также: Без интернета и гаджетов: как живут в турецкой глубинке. Фото
Фотограф старается запечатлеть как можно больше моментов из самой важной поры своих детей — их ежедневную жизнь и приключения.
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