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Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото

Редкие исторические кадры советской Литвы. ФотоЗастывшие мгновения прошлого

Прибалтийские республики и в СССР всегда были немного заграницей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Приезжая в Литву, казалось, что не просто попадаешь в другую среду, но получаешь глоток такой желанной свободы, которой так не хватало в СССР. В то время Литовскую компартию возглавлял Антанас Снечкус, который эффективно лавировал между Литвой и Москвой, и пользовался гораздо большей свободой, чем руководители других советских республик.

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Уютные кафешки, все прелести портовой Клайпеды, прибалтийские пляжи, очарование вильнюсских улиц - всё это советская Литва.

Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
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 Теги: Литва, ретро

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Сегодня, 13:54 » Автор: Татьяна Ларина
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