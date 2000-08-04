Раздел: Фоторепортажи
Редкие исторические кадры советской Литвы. Фото
Застывшие мгновения прошлого
Прибалтийские республики и в СССР всегда были немного заграницей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Приезжая в Литву, казалось, что не просто попадаешь в другую среду, но получаешь глоток такой желанной свободы, которой так не хватало в СССР. В то время Литовскую компартию возглавлял Антанас Снечкус, который эффективно лавировал между Литвой и Москвой, и пользовался гораздо большей свободой, чем руководители других советских республик.
Читайте также: Редкие исторические кадры со всего мира. Фото
Уютные кафешки, все прелести портовой Клайпеды, прибалтийские пляжи, очарование вильнюсских улиц - всё это советская Литва.
Прибалтийские республики и в СССР всегда были немного заграницей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Приезжая в Литву, казалось, что не просто попадаешь в другую среду, но получаешь глоток такой желанной свободы, которой так не хватало в СССР. В то время Литовскую компартию возглавлял Антанас Снечкус, который эффективно лавировал между Литвой и Москвой, и пользовался гораздо большей свободой, чем руководители других советских республик.
Читайте также: Редкие исторические кадры со всего мира. Фото
Уютные кафешки, все прелести портовой Клайпеды, прибалтийские пляжи, очарование вильнюсских улиц - всё это советская Литва.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
702
0
Также советуем посмотреть
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
- Военные рассказали подробности обстрелов в зоне ООС
- Забавные котики удивляют: необычные повадки домашних питомцев
- СБУ разоблачила начальника колонии, продававшего наркотики заключенным
- Забавные детки, весело проводящие время
- На Закарпатье мать хотела продать сына в трудовое рабство
- Автомобильные приколы: курьезные ситуации на дорогах
- В Киеве ограничат движение Северным мостом
- В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
- Удачно пойманные кадры заставят вас улыбнуться
- Беспечные люди, которым плевать на правила безопасности
- В Лисичанске на улицах остановились обесточенные троллейбусы
- Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение
- Хит Сети: американка устроила драку на борту самолета
- "Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
- Отдохни в "пончике": китайцы построили необычный отель
- "Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
- Забавные фотографии из серии "Мама, я спортсмен"
- Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
- "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
- Украинский привкус «Манафорт-гейта»
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- З політичними аналітиками треба щось робити
- Технологи слетаются в Украину
- Сотрудничество с террористами – не оппозиционная деятельность
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
Оставьте свой комментарий