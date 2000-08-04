Похож на тролля: так выглядит человек, который не мылся 60 лет. Фото

80-летний иранский бродяга Аму Хаджи, и он не мылся более 60 лет.



Этот 80-летний старик похож на тролля или, может, на какое-то темное существо из «Властелина колец», сообщает



Его кожа покрыта чешуйками отслаивающейся грязи, глаз почти не видно, а вонь от него чувствуется за версту. Причина проста, и дело здесь не в кожном заболевании или какой-нибудь ужасной хвори — просто этот мужчина не мылся последние 60 лет!



Этот старый бродяга живет на окраине небольшой иранской деревушки Дежга в провинции Фарс. Аму ведет очень примитивный образ жизни, а его главное сокровище — металлическая водопроводная труба, из которой он курит… навоз.



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Большую часть времени он проводит не двигаясь с места — спит или тихо греется под солнцем. Никто не знает, почему он живет такой жизнью и почему не мылся несколько десятков лет.

























Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Этот 80-летний старик похож на тролля или, может, на какое-то темное существо из «Властелина колец», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture Его кожа покрыта чешуйками отслаивающейся грязи, глаз почти не видно, а вонь от него чувствуется за версту. Причина проста, и дело здесь не в кожном заболевании или какой-нибудь ужасной хвори — просто этот мужчина не мылся последние 60 лет!Этот старый бродяга живет на окраине небольшой иранской деревушки Дежга в провинции Фарс. Аму ведет очень примитивный образ жизни, а его главное сокровище — металлическая водопроводная труба, из которой он курит… навоз.Большую часть времени он проводит не двигаясь с места — спит или тихо греется под солнцем. Никто не знает, почему он живет такой жизнью и почему не мылся несколько десятков лет.



