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Похож на тролля: так выглядит человек, который не мылся 60 лет. Фото
80-летний иранский бродяга Аму Хаджи, и он не мылся более 60 лет.
Этот 80-летний старик похож на тролля или, может, на какое-то темное существо из «Властелина колец», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
Его кожа покрыта чешуйками отслаивающейся грязи, глаз почти не видно, а вонь от него чувствуется за версту. Причина проста, и дело здесь не в кожном заболевании или какой-нибудь ужасной хвори — просто этот мужчина не мылся последние 60 лет!
Этот старый бродяга живет на окраине небольшой иранской деревушки Дежга в провинции Фарс. Аму ведет очень примитивный образ жизни, а его главное сокровище — металлическая водопроводная труба, из которой он курит… навоз.
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Большую часть времени он проводит не двигаясь с места — спит или тихо греется под солнцем. Никто не знает, почему он живет такой жизнью и почему не мылся несколько десятков лет.
Этот 80-летний старик похож на тролля или, может, на какое-то темное существо из «Властелина колец», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
Его кожа покрыта чешуйками отслаивающейся грязи, глаз почти не видно, а вонь от него чувствуется за версту. Причина проста, и дело здесь не в кожном заболевании или какой-нибудь ужасной хвори — просто этот мужчина не мылся последние 60 лет!
Этот старый бродяга живет на окраине небольшой иранской деревушки Дежга в провинции Фарс. Аму ведет очень примитивный образ жизни, а его главное сокровище — металлическая водопроводная труба, из которой он курит… навоз.
Читайте также: Ради рождения сына индус не мылся 37 лет
Большую часть времени он проводит не двигаясь с места — спит или тихо греется под солнцем. Никто не знает, почему он живет такой жизнью и почему не мылся несколько десятков лет.
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