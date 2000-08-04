Раздел: Фоторепортажи
Странные рентгеновские снимки для тех, кто думает, что он видел все. Фото
Дети проглатывают предметы, которые не являются продуктом питания.
Рентген является одним из великих изобретений человечества и действительно может пригодится в некоторых ситуациях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.
Тем более, что дети проглатывают предметы, которые не являются продуктом питания, ежедневно.
Не говоря уже о собаках, которые жуют и иногда проглатывают все в поле своего зрения.
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Радиологи настолько привыкли видеть странные вещи на рентгеновских снимках, что мы уверены, что некоторые из них даже не удивили бы их.
Рентген является одним из великих изобретений человечества и действительно может пригодится в некоторых ситуациях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.
Тем более, что дети проглатывают предметы, которые не являются продуктом питания, ежедневно.
Не говоря уже о собаках, которые жуют и иногда проглатывают все в поле своего зрения.
Читайте также: Нереальные рентгеновские снимки Ника Визи. Фото
Радиологи настолько привыкли видеть странные вещи на рентгеновских снимках, что мы уверены, что некоторые из них даже не удивили бы их.
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