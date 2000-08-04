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Странные рентгеновские снимки для тех, кто думает, что он видел все. Фото

Странные рентгеновские снимки для тех, кто думает, что он видел все. ФотоДети проглатывают предметы, которые не являются продуктом питания.

Рентген является одним из великих изобретений человечества и действительно может пригодится в некоторых ситуациях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

Тем более, что дети проглатывают предметы, которые не являются продуктом питания, ежедневно.

Не говоря уже о собаках, которые жуют и иногда проглатывают все в поле своего зрения.

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Радиологи настолько привыкли видеть странные вещи на рентгеновских снимках, что мы уверены, что некоторые из них даже не удивили бы их.

Странные рентгеновские снимки для тех, кто думает, что он видел все. Фото
Странные рентгеновские снимки для тех, кто думает, что он видел все. Фото
Странные рентгеновские снимки для тех, кто думает, что он видел все. Фото
Странные рентгеновские снимки для тех, кто думает, что он видел все. Фото
Странные рентгеновские снимки для тех, кто думает, что он видел все. Фото
Странные рентгеновские снимки для тех, кто думает, что он видел все. Фото
Странные рентгеновские снимки для тех, кто думает, что он видел все. Фото

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 Теги: рентгеновские снимки, Фото

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Сегодня, 18:12 » Автор: Едгар Букмирза
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