Странные рентгеновские снимки для тех, кто думает, что он видел все. Фото

Дети проглатывают предметы, которые не являются продуктом питания.



Рентген является одним из великих изобретений человечества и действительно может пригодится в некоторых ситуациях.



Об этом пишет



Тем более, что дети проглатывают предметы, которые не являются продуктом питания, ежедневно.



Не говоря уже о собаках, которые жуют и иногда проглатывают все в поле своего зрения.



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Радиологи настолько привыкли видеть странные вещи на рентгеновских снимках, что мы уверены, что некоторые из них даже не удивили бы их.

















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Рентген является одним из великих изобретений человечества и действительно может пригодится в некоторых ситуациях.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru Тем более, что дети проглатывают предметы, которые не являются продуктом питания, ежедневно.Не говоря уже о собаках, которые жуют и иногда проглатывают все в поле своего зрения.Радиологи настолько привыкли видеть странные вещи на рентгеновских снимках, что мы уверены, что некоторые из них даже не удивили бы их.



