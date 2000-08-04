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Лидер Massive Attack опубликовал снимки из Киева. Фото

Лидер Massive Attack опубликовал снимки из Киева. ФотоВсе снимки сделаны во время пребывания артиста в Киеве.

На снимках музыканта запечатлены столичный ЦУМ, Андреевский спуск, Золотые ворота и другие места.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Лидер британского группы Massive Attack Роберт Дель Най опубликовал на своей Instagram-странице несколько фотографий.

Все они были сделаны во время пребывания артиста в Киеве, когда он участвовал в фестивале UPark.

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На снимках музыканта запечатлены столичный ЦУМ, Андреевский спуск, музей Золотые ворота и аэропорт Борисполь.

Лидер Massive Attack опубликовал снимки из Киева. Фото
Лидер Massive Attack опубликовал снимки из Киева. Фото
Лидер Massive Attack опубликовал снимки из Киева. Фото
Лидер Massive Attack опубликовал снимки из Киева. Фото
Лидер Massive Attack опубликовал снимки из Киева. Фото
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 Теги: Massive Attack, Фото, Киев

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Сегодня, 21:30 » Автор: Едгар Букмирза
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