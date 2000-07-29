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Фотограф показал волшебный дом Грейс Коддингтон. Фото

Фотограф показал волшебный дом Грейс Коддингтон. ФотоНа территории дома есть сад.

77-летняя модель и бывший креативный директор американского Vogue Грейс Коддингтон показала свой очаровательный коттедж на Лонг-Айленде.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Architectural Digest.

Небольшой трехкомнатный коттедж, в котором проживает Грейс со своим партнером – французским стилистом-парикмахером Дидье Малижом, расположенный недалеко от Нью-Йорка. Пара приобрела его еще в 1988 году и с тех пор наслаждается отдыхом в уютном имении.

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На территории дома есть сад, небольшая терраса и бассейн, а в самом коттедже есть гостиная, спальня, ванная, кухня и столовая, которые поражают своей гармонией и абсолютным вкусом. Сама же модель Коддингтон отмечает, что этот дом является скорее "не очень-то хорошим, скорее – просто удобным".

Фотограф показал волшебный дом Грейс Коддингтон. Фото
Фотограф показал волшебный дом Грейс Коддингтон. Фото
Фотограф показал волшебный дом Грейс Коддингтон. Фото
Фотограф показал волшебный дом Грейс Коддингтон. Фото
Фотограф показал волшебный дом Грейс Коддингтон. Фото
Фотограф показал волшебный дом Грейс Коддингтон. Фото
Фотограф показал волшебный дом Грейс Коддингтон. Фото


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 Теги: Фотограф, Грейс Коддингтон, дом

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Сегодня, 22:50 » Автор: Едгар Букмирза
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