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Фотограф показал волшебный дом Грейс Коддингтон. Фото
На территории дома есть сад.
77-летняя модель и бывший креативный директор американского Vogue Грейс Коддингтон показала свой очаровательный коттедж на Лонг-Айленде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Architectural Digest.
Небольшой трехкомнатный коттедж, в котором проживает Грейс со своим партнером – французским стилистом-парикмахером Дидье Малижом, расположенный недалеко от Нью-Йорка. Пара приобрела его еще в 1988 году и с тех пор наслаждается отдыхом в уютном имении.
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На территории дома есть сад, небольшая терраса и бассейн, а в самом коттедже есть гостиная, спальня, ванная, кухня и столовая, которые поражают своей гармонией и абсолютным вкусом. Сама же модель Коддингтон отмечает, что этот дом является скорее "не очень-то хорошим, скорее – просто удобным".
77-летняя модель и бывший креативный директор американского Vogue Грейс Коддингтон показала свой очаровательный коттедж на Лонг-Айленде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Architectural Digest.
Небольшой трехкомнатный коттедж, в котором проживает Грейс со своим партнером – французским стилистом-парикмахером Дидье Малижом, расположенный недалеко от Нью-Йорка. Пара приобрела его еще в 1988 году и с тех пор наслаждается отдыхом в уютном имении.
Читайте также: Фотограф показал жизнь людей в исчезающих литовских деревнях. Фото
На территории дома есть сад, небольшая терраса и бассейн, а в самом коттедже есть гостиная, спальня, ванная, кухня и столовая, которые поражают своей гармонией и абсолютным вкусом. Сама же модель Коддингтон отмечает, что этот дом является скорее "не очень-то хорошим, скорее – просто удобным".
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