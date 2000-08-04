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Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото

Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото Фотографии сделаны на крупнейшем фестивале Comic Con.

Comic Con в Сан-Диего — это, пожалуй, самое большое в своем роде событие во всем мире, и тысячи поклонников ждут его каждый год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.

Он сочетает в себе поп-культуру с видеоиграми и охватывает множество жанров и средств массовой информации. В этом году Comic-Con состоялся с 19 по 22 июля, собрав в одном месте тысячи фанатов, любителей видеоигр и косплееров.

В то время, как большинство людей ожидают, что во время мероприятия будут показывать различные трейлеры или появятся их любимые знаменитости, другие используют эту возможность, чтобы продемонстрировать своё мастерство, переодевшись в любимых персонажей.

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Мы собрали для вас самые лучшие образы Comic-Con 2018.

Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
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 Теги: косплей, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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