Раздел: Фоторепортажи
Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Фотографии сделаны на крупнейшем фестивале Comic Con.
Comic Con в Сан-Диего — это, пожалуй, самое большое в своем роде событие во всем мире, и тысячи поклонников ждут его каждый год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Он сочетает в себе поп-культуру с видеоиграми и охватывает множество жанров и средств массовой информации. В этом году Comic-Con состоялся с 19 по 22 июля, собрав в одном месте тысячи фанатов, любителей видеоигр и косплееров.
В то время, как большинство людей ожидают, что во время мероприятия будут показывать различные трейлеры или появятся их любимые знаменитости, другие используют эту возможность, чтобы продемонстрировать своё мастерство, переодевшись в любимых персонажей.
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Мы собрали для вас самые лучшие образы Comic-Con 2018.
Comic Con в Сан-Диего — это, пожалуй, самое большое в своем роде событие во всем мире, и тысячи поклонников ждут его каждый год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Он сочетает в себе поп-культуру с видеоиграми и охватывает множество жанров и средств массовой информации. В этом году Comic-Con состоялся с 19 по 22 июля, собрав в одном месте тысячи фанатов, любителей видеоигр и косплееров.
В то время, как большинство людей ожидают, что во время мероприятия будут показывать различные трейлеры или появятся их любимые знаменитости, другие используют эту возможность, чтобы продемонстрировать своё мастерство, переодевшись в любимых персонажей.
Читайте также: Эти снимки показывают, как сильно макияж меняет женщину. Фото
Мы собрали для вас самые лучшие образы Comic-Con 2018.
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