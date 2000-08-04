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Спустя 150 лет: как изменился оперный театр в Киеве. Фото

Спустя 150 лет: как изменился оперный театр в Киеве. ФотоНа сегодняшний день в стенах театра проходят оперы по мотивам украинских и зарубежных композиторов

Национальная опера Украины — крупнейший музыкальный театр не только в Киеве, но и во всей стране, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Больше 150 лет прошло с момента его возведения, здание пережило масштабный пожар и множественные реконструкции, однако по сей день остается одним из любимых мест настоящих ценителей культуры и прекрасного.

Здание киевской оперы расположено на пересечении улицы Владимирской и Богдана Хмельницкого. Его возвели еще в 1867 году во времена, когда Киев был важным административных центром тогдашней Российской империи. Информатор приоткроет занавес истории и покажет интересные кадры уникального сооружения.

Мало кто знает, что в 1896 году после показа «Евгения Онегина» случился пожар. К счастью, никто не погиб, но здание театра сгорело дотла и исчезло из тогдашней карты Киева. После — был объявлен конкурс на проект нового здания и в театр вдохнули вторую жизнь.

Зал оперного театра включает партер, амфитеатр, бельэтаж и четыре яруса, которые вмещают около 1650 зрителей. Раньше над главным входом театра был установлен официальный герб Киева с изображением архангела Михаила — покровителя города. Однако по настоянию Киевского митрополита Феогноста, который считал театр греховным заведением, герб заменили аллегоричной композицией: грифоны держат в лапах лиру как символ музыкального искусства.

И только в 1939 году театру было присвоено имя, которое осталось за ним до сих пор — Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко. К слову, во время Второй мировой войны, в оккупированном Киеве в здании оперы праздновали день рождения Гитлера. Советские войска скинули бомбу в оперу, она пробила купол, но упав, так и не взорвалась.

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На сегодняшний день в стенах театра проходят оперы по мотивам украинских и зарубежных композиторов. Здесь можно получить массу удовольствия, заряд положительных эмоций и проникнуться историей не только увиденной постановки, но и историей любимого города.

Спустя 150 лет: как изменился оперный театр в Киеве. Фото
Спустя 150 лет: как изменился оперный театр в Киеве. Фото
Спустя 150 лет: как изменился оперный театр в Киеве. Фото
Спустя 150 лет: как изменился оперный театр в Киеве. Фото
Спустя 150 лет: как изменился оперный театр в Киеве. Фото
Спустя 150 лет: как изменился оперный театр в Киеве. Фото
Спустя 150 лет: как изменился оперный театр в Киеве. Фото
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 Теги: Киев, опера

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