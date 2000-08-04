» » Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото

Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. ФотоЗаброшенные вещи, которые придают месту таинственность.

Учитель игры на фортепиано из города Монпелье, юг Франции, посетил различные страны, включая Бельгию, Италию, Германию, Польшу и Украину, чтобы запечатлеть в ветхих зданиях заброшенные клавишные инструменты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Кот засыпает под звуки фортепиано. Видео

Свой проект Ромен Тири назвал Реквием по фортепиано.

Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: рояль, фортепиано

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:05 » Автор: Татьяна Ларина
     99
     0

Похожие новости по теме

Самые красивые заброшенные места во Франции. Фото Самые красивые заброшенные места во Франции. Фото

Снимки талантливого фотографа.

Он объездил весь мир, чтобы снять заброшенные фортепиано и рояли. Фото Он объездил весь мир, чтобы снять заброшенные фортепиано и рояли. Фото

Свой проект Ромен Тири назвал Реквием по фортепиано.

Заброшенные здания Франции в мистическом фотопроекте. Фото Заброшенные здания Франции в мистическом фотопроекте. Фото

Уникальный фотопроект голландского фотографа.

Заброшенные храмы и часовни. Фото Заброшенные храмы и часовни. Фото

Фотограф показал серию снимков заброшенных святых мест.

Манящая таинственность заброшенных храмов Камбоджи. Фото Манящая таинственность заброшенных храмов Камбоджи. Фото

Эти храмы поражают своим величием.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх