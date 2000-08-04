Раздел: Фоторепортажи
Таинственный мир заброшенных фортепиано и роялей. Фото
Заброшенные вещи, которые придают месту таинственность.
Учитель игры на фортепиано из города Монпелье, юг Франции, посетил различные страны, включая Бельгию, Италию, Германию, Польшу и Украину, чтобы запечатлеть в ветхих зданиях заброшенные клавишные инструменты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Свой проект Ромен Тири назвал Реквием по фортепиано.
Учитель игры на фортепиано из города Монпелье, юг Франции, посетил различные страны, включая Бельгию, Италию, Германию, Польшу и Украину, чтобы запечатлеть в ветхих зданиях заброшенные клавишные инструменты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Кот засыпает под звуки фортепиано. Видео
Свой проект Ромен Тири назвал Реквием по фортепиано.
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