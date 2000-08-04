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Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото

Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. ФотоЭта талантливая украинка создает сказочные портреты

Chervona Vorona, она же Дария Ворона - невероятно талантливый фотограф из Украины. Ее фото переносят в сказку и поражают красотой декораций и костюмов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В такие фото просто невозможно не влюбиться. Работы Дарьи оценили и за рубежом, о ней часто пишут иностранные издания. Приятно, когда украинцы покоряют мир и творят подобные шедевры.

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Оцените и вы работы этого прекрасного фотографа.

Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото
Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото
Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото
Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото
Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото
Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото
Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото
Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото
Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото
Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото
Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото
Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото
Украинский фотограф впечатлил мир сказочными снимками. Фото
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 Теги: портреты, украинка

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Сегодня, 17:52 » Автор: Татьяна Ларина
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