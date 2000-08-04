» » Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Герои Диснея стали обычными людьми. Фото

Герои Диснея стали обычными людьми. ФотоКейт Стивенс не представляет своей жизни без анимации.

28-летний финский художник Йирка Винс Джонатан Вятяйнен вырос с Диснеем, и его персонажи стали его неисчерпаемым источником вдохновения. В течение последних 2 лет Йирка создает свои портреты, и изображения выглядят невероятно реалистичными.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

«Еще в 2011 году я просто случайно подумал, что я брошу вызов себе и немного поработаю в Photoshop, чтобы посмотреть, как персонаж Урсулы из Русалочки может выглядеть в реальной жизни. Поскольку я вырос с большим количеством этих персонажей, чувство ностальгии сделало процесс увлекательным и забавным персональным проектом. Меня вдохновила идея переосмыслить этих персонажей, которых все мы знаем и любим, таким образом, чтобы я мог показать, как они выглядели бы, если бы они были более реальными», - цитирует художника.

Читайте также: Как выглядели первые «версии» героев Диснея. Фото

Иллюстратор из Массачусетса признается, что рисовать стал сразу же после того, как смог держать карандаш. В 2008 году Кейт стал обучаться цифровому рисунку. В профессиональных кругах Стивенс — известный персонаж, его работы часто публикуют в журналах, также за свою карьеру он успел создать несколько десятков книжных обложек, в том числе для таких бестселлеров, как «Голодные игры» Его любимые герои — персонажи диснеевских мультфильмов.

Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Герои Диснея, Фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:12 » Автор: Едгар Букмирза
     139
     0

Похожие новости по теме

Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото

Диснеевские персонажи в виде реальных людей

Художник показывает, как персонажи Диснея могут выглядеть в реальной жизни. Фото Художник показывает, как персонажи Диснея могут выглядеть в реальной жизни. Фото

Он часто имеет довольно четкое представление о том, как персонаж должен выглядеть.

Как бы выглядели диснеевские персонажи в реальной жизни. Фото Как бы выглядели диснеевские персонажи в реальной жизни. Фото

В честь Хеллоуина финский художник превратил диснеевских персонажей в реальных людей

Как выглядели первые «версии» героев Диснея. Фото Как выглядели первые «версии» героев Диснея. Фото

Они могли выглядеть совершенно иначе.

Время идет: персонажи диснеевских мультфильмов в старости. Фото Время идет: персонажи диснеевских мультфильмов в старости. Фото

Серия иллюстраций с известными героями мультфильмов от художника-иллюстратора Андрея Тарусова.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх