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Герои Диснея стали обычными людьми. Фото
Кейт Стивенс не представляет своей жизни без анимации.
28-летний финский художник Йирка Винс Джонатан Вятяйнен вырос с Диснеем, и его персонажи стали его неисчерпаемым источником вдохновения. В течение последних 2 лет Йирка создает свои портреты, и изображения выглядят невероятно реалистичными.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
«Еще в 2011 году я просто случайно подумал, что я брошу вызов себе и немного поработаю в Photoshop, чтобы посмотреть, как персонаж Урсулы из Русалочки может выглядеть в реальной жизни. Поскольку я вырос с большим количеством этих персонажей, чувство ностальгии сделало процесс увлекательным и забавным персональным проектом. Меня вдохновила идея переосмыслить этих персонажей, которых все мы знаем и любим, таким образом, чтобы я мог показать, как они выглядели бы, если бы они были более реальными», - цитирует художника.
Читайте также: Как выглядели первые «версии» героев Диснея. Фото
Иллюстратор из Массачусетса признается, что рисовать стал сразу же после того, как смог держать карандаш. В 2008 году Кейт стал обучаться цифровому рисунку. В профессиональных кругах Стивенс — известный персонаж, его работы часто публикуют в журналах, также за свою карьеру он успел создать несколько десятков книжных обложек, в том числе для таких бестселлеров, как «Голодные игры» Его любимые герои — персонажи диснеевских мультфильмов.
28-летний финский художник Йирка Винс Джонатан Вятяйнен вырос с Диснеем, и его персонажи стали его неисчерпаемым источником вдохновения. В течение последних 2 лет Йирка создает свои портреты, и изображения выглядят невероятно реалистичными.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
«Еще в 2011 году я просто случайно подумал, что я брошу вызов себе и немного поработаю в Photoshop, чтобы посмотреть, как персонаж Урсулы из Русалочки может выглядеть в реальной жизни. Поскольку я вырос с большим количеством этих персонажей, чувство ностальгии сделало процесс увлекательным и забавным персональным проектом. Меня вдохновила идея переосмыслить этих персонажей, которых все мы знаем и любим, таким образом, чтобы я мог показать, как они выглядели бы, если бы они были более реальными», - цитирует художника.
Читайте также: Как выглядели первые «версии» героев Диснея. Фото
Иллюстратор из Массачусетса признается, что рисовать стал сразу же после того, как смог держать карандаш. В 2008 году Кейт стал обучаться цифровому рисунку. В профессиональных кругах Стивенс — известный персонаж, его работы часто публикуют в журналах, также за свою карьеру он успел создать несколько десятков книжных обложек, в том числе для таких бестселлеров, как «Голодные игры» Его любимые герои — персонажи диснеевских мультфильмов.
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