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Жемчужина в дюнах: озеро Полумесяца в пустыне Гоби. Фото
Только за последние 30 лет озеро опустилось на 7,6 метра.
Где-то в 6 км от города Дуньхуан в Западном Китае лежит озеро Полумесяц — невероятный оазис в пустыне Гоби. На китайском его называют Юэяцюань. Это озеро в форме полумесяца — важнейшая достопримечательность региона, где находится один из величайших буддистских храмов в мире.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Это озеро назвали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако оно мелеет с 1970-х годов и сейчас составляет всего треть от своего первоначального размера.
Читайте также: Уникальный оазис посреди китайской пустыни. Фото
Однако недавно местные власти начали предпринимать меры, чтобы сохранить это место и восстановить глубину озера до прежних уровней.
Где-то в 6 км от города Дуньхуан в Западном Китае лежит озеро Полумесяц — невероятный оазис в пустыне Гоби. На китайском его называют Юэяцюань. Это озеро в форме полумесяца — важнейшая достопримечательность региона, где находится один из величайших буддистских храмов в мире.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Это озеро назвали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако оно мелеет с 1970-х годов и сейчас составляет всего треть от своего первоначального размера.
Читайте также: Уникальный оазис посреди китайской пустыни. Фото
Однако недавно местные власти начали предпринимать меры, чтобы сохранить это место и восстановить глубину озера до прежних уровней.
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