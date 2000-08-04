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Жемчужина в дюнах: озеро Полумесяца в пустыне Гоби. Фото

Жемчужина в дюнах: озеро Полумесяца в пустыне Гоби. ФотоТолько за последние 30 лет озеро опустилось на 7,6 метра.

Где-то в 6 км от города Дуньхуан в Западном Китае лежит озеро Полумесяц — невероятный оазис в пустыне Гоби. На китайском его называют Юэяцюань. Это озеро в форме полумесяца — важнейшая достопримечательность региона, где находится один из величайших буддистских храмов в мире.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Это озеро назвали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако оно мелеет с 1970-х годов и сейчас составляет всего треть от своего первоначального размера.

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Однако недавно местные власти начали предпринимать меры, чтобы сохранить это место и восстановить глубину озера до прежних уровней.

Жемчужина в дюнах: озеро Полумесяца в пустыне Гоби. Фото
Жемчужина в дюнах: озеро Полумесяца в пустыне Гоби. Фото
Жемчужина в дюнах: озеро Полумесяца в пустыне Гоби. Фото
Жемчужина в дюнах: озеро Полумесяца в пустыне Гоби. Фото
Жемчужина в дюнах: озеро Полумесяца в пустыне Гоби. Фото
Жемчужина в дюнах: озеро Полумесяца в пустыне Гоби. Фото

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Сегодня, 21:26 » Автор: Едгар Букмирза
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