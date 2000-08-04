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Сказочные пейзажи китайских рисовых террас. Фото
Китайцы приспособились вести хозяйство в неподходящих условиях.
Китайцы смогли превратить хозяйство в настоящее искусство. Увидев однажды рисовые террасы в Китае, создается впечатление, что выращивание риса в этой стране осуществляется с помощью ландшафтного дизайна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Строительство рисовых террас началось еще в династии Юань (1271—1368). Они являются кульминацией глубокой мудрости и напряженного труда. А какие названия у смотровых площадок вокруг рисовых террас в Китае: «Девять драконов и пять тигров», «Семь звезд вокруг луны»…Здесь их называют «самыми красивыми на свете» и «единственными под облаками».
Это одни из самых известных террас во всем Китае, и все благодаря сказочным пейзажам. Рисовые террасы занимают площадь 66 кв.км. Находятся они на высоте от 300 до 1 100 метров над уровнем моря и с уклоном между 25 и 35 градусами, иногда даже 50.
На террасах, окружающих деревеньку Пинь Ан, есть две смотровых площадки с живописными названиями — «Девять драконов и пять тигров» и «Семь звезд вокруг луны».
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Рис, собранный на Хребте дракона, считается одним из лучших в стране. Причин этому много: это и горная вода, и почва и огромные силы, приложенные для выращивания риса.
Китайцы смогли превратить хозяйство в настоящее искусство. Увидев однажды рисовые террасы в Китае, создается впечатление, что выращивание риса в этой стране осуществляется с помощью ландшафтного дизайна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Строительство рисовых террас началось еще в династии Юань (1271—1368). Они являются кульминацией глубокой мудрости и напряженного труда. А какие названия у смотровых площадок вокруг рисовых террас в Китае: «Девять драконов и пять тигров», «Семь звезд вокруг луны»…Здесь их называют «самыми красивыми на свете» и «единственными под облаками».
Это одни из самых известных террас во всем Китае, и все благодаря сказочным пейзажам. Рисовые террасы занимают площадь 66 кв.км. Находятся они на высоте от 300 до 1 100 метров над уровнем моря и с уклоном между 25 и 35 градусами, иногда даже 50.
На террасах, окружающих деревеньку Пинь Ан, есть две смотровых площадки с живописными названиями — «Девять драконов и пять тигров» и «Семь звезд вокруг луны».
Читайте также: Так выглядят самые точные повторения образов популярных героев. Фото
Рис, собранный на Хребте дракона, считается одним из лучших в стране. Причин этому много: это и горная вода, и почва и огромные силы, приложенные для выращивания риса.
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