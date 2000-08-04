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Сказочные пейзажи китайских рисовых террас. Фото

Сказочные пейзажи китайских рисовых террас. Фото Китайцы приспособились вести хозяйство в неподходящих условиях.

Китайцы смогли превратить хозяйство в настоящее искусство. Увидев однажды рисовые террасы в Китае, создается впечатление, что выращивание риса в этой стране осуществляется с помощью ландшафтного дизайна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Строительство рисовых террас началось еще в династии Юань (1271—1368). Они являются кульминацией глубокой мудрости и напряженного труда. А какие названия у смотровых площадок вокруг рисовых террас в Китае: «Девять драконов и пять тигров», «Семь звезд вокруг луны»…Здесь их называют «самыми красивыми на свете» и «единственными под облаками».

Это одни из самых известных террас во всем Китае, и все благодаря сказочным пейзажам. Рисовые террасы занимают площадь 66 кв.км. Находятся они на высоте от 300 до 1 100 метров над уровнем моря и с уклоном между 25 и 35 градусами, иногда даже 50.

На террасах, окружающих деревеньку Пинь Ан, есть две смотровых площадки с живописными названиями — «Девять драконов и пять тигров» и «Семь звезд вокруг луны».

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Рис, собранный на Хребте дракона, считается одним из лучших в стране. Причин этому много: это и горная вода, и почва и огромные силы, приложенные для выращивания риса.

Сказочные пейзажи китайских рисовых террас. Фото
Сказочные пейзажи китайских рисовых террас. Фото
Сказочные пейзажи китайских рисовых террас. Фото
Сказочные пейзажи китайских рисовых террас. Фото
Сказочные пейзажи китайских рисовых террас. Фото
Сказочные пейзажи китайских рисовых террас. Фото
Сказочные пейзажи китайских рисовых террас. Фото
Сказочные пейзажи китайских рисовых террас. Фото
Сказочные пейзажи китайских рисовых террас. Фото
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 Теги: Китай, рис

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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