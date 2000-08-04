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Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото

Эффектные образы самой пожилой в мире модели. ФотоОна находится на вершине славы.

В наше время большое количество девушек по всему миру хотели бы стать моделями. Сегодня мы расскажем о самой пожилой модели в мире по имени Кармен Дель'Орефиче (Carmen Dell’Orefice), передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Родилась она в Нью-Йорке в 1931 году. Мама восспитывала ее одна и жизнь у них была несладкой. 3 июня 2011 года Кармен исполнилось 80 лет, но она попрежнему принимает участие не только в вотосессиях но и в модных показах на подиуме.

Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото


Свою модельную карьеру Кармен Дель Орефайс начала в далеком 1942 году, когда ей было 11 лет. В модельный бизнес она попала совершенно случайно, после того как однажды в автобусе ее заметила супруга одного из известного в то время фешн фотографа.

Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото


Муж незнакомки сделал тестовые снимки, и вскоре мать Кармен получила письмо с фотографиями, в котором говорилось, что ее дочь — очень милая вежливая девушка, но, к сожалению, совершенно не фотогенична.

Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото


Однако крестный Делль’Орефайс был другого мнения о фото. Он показал их своей знакомой Кэрол Филипс, beauty-редактору Vogue, которая, в свою очередь, передала снимки главному редактору — Диане Вриланд.
(очень кстати известная фотография)
Меньше чем через неделю Эрвин Блюменфельд уже снимал Кармен в ее первой фотосессии, вышедшей в Vogue на 17 страницах.

Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото


Впереди было три неудачных замужества, рождение дочери, успешная карьера и ее неизбежный закат, когда «возраст подошел».

Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото


Ей было 47 лет — возраст, который (как тогда считалось) уже не позволяет работать в модной индустрии. Она и не пыталась, но успех пришел к ней окружными путями. На одной из вечеринок Кармен встретила своего приятеля, фотографа Нормана Паркинсона, который неожиданно предложил ей попробовать сделать фотосессию.

Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото


Знаешь, — сказал он, — ты чертовски привлекательная старая кошелка. Кармен в то время как раз начала седеть и решила вместо того, чтобы красить волосы, высветлить их, подчеркнув седину.

Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото


Так в мире моды возник образ совершенно иной Делль’Орефайс: зрелой, независимой, сексуальной и… седой!
В 1993 году Делль’Орефайс дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в «Эпохе невинности» Мартина Скорсезе. Затем последовали появления еще в ряде фильмов и сериалов.

Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото


В 2000 году Кармен дефилировала на показе Джона Гальяно для Christian Dior.

Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото


После этого выхода она попала в Книгу рекордов Гиннесса как «подиумная модель с самой долгой карьерой». Затем были появления на шоу Jean-Paul Gaultier, Hermes, Donna Karan и Moschino.

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И сейчас Кармен успешно продолжает работать, оставаясь отличным примером того, что старость и красота — понятия вполне совместимые.

Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото
Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото
Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото
Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото
Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото
Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото
Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото
Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото
Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото
Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото
Эффектные образы самой пожилой в мире модели. Фото
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 Теги: пожилая, модель

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Сегодня, 09:40 » Автор: Анна Мартынова
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