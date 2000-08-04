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Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото
Работы талантливых фотографов.
Красота нашего мира в фотографиях природы. которая приносит спокойствие и бодрый настрой. Жюри международного фотоконкурса на лучшего садового фотографа (International Garden Photographer of the Year) объявило победителей в категории «Макроискусство» 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Проект проводится совместно с организацией Королевские ботанические сады Кью, Великобритания, и является главной выставкой ботанической фотографии в мире. Для категории «Макро» фотографы должны были запечатлеть ту жизнь, которая кишит в саду, раскрывая невероятные детали жизни растений и их маленьких обитателей.
Первое место получил хорватский фотограф Петар Сабол (Petar Sabol) со своей работой под названием «Муха-однодневка»: «Восхитительно богатый свет нового дня упал на пару мух-одноневок».
Второе место досталось британскому фотографу Яну Гилмору (Ian Gilmour), который снял сложную структуру кровохлебки малой. «Лишь с макрообъективом можно по достоинству оценить красоту миниатюрных цветов кровохлебки».
Третье место заняла фотограф из Калифорнии Эшли Мур (Ashley Moore), которая прислала фотографию причудливых форм фацелии пижмолистной.
«Лист бодхи», фотограф Lotte Grønkjær-Funch, Дания.
«Пальчатокоренник Фукса», фотограф Найджел Беркитт (Nigel Burkitt), Великобритания.
«Ветреница корончатая», фотограф Джеки Паркер (Jacky Parker), Великобритания.
«Паук-скакун», фотограф Ричард Кубика (Richard Kubica), Словакия.
«Мать», фотограф Роб Бланкен (Rob Blanken), Нидерланды.
«Благословение светом», фотограф Петар Сабол (Petar Sabol), Хорватия.
«Зеленое яблоко», фотограф Zhang Lihua, Китай.
«В огне», фотограф Клаудия де Жонг (Claudia de Jong), Финляндия (на фото кукушкин лен).
«Рай», фотограф Петар Сабол, Хорватия.
«Астранция крупная», фотограф Джеки Паркер, Великобритания.
«Сад Миро», фотограф Элизабет Казда (Elizabeth Kazda), США.
«Как тесен мир», фотограф Труи Хеинруис (Trui Heinhuis), Испания.
«Мак», фотограф Джейн Дибна (Jane Dibnah), Великобритания.
«Танцующие тычинки», фотограф Александр Иванов, Россия.
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«Замерзший торфяной мох», фотограф Тина Клэффи (Tina Claffey), Ирландия.
Красота нашего мира в фотографиях природы. которая приносит спокойствие и бодрый настрой. Жюри международного фотоконкурса на лучшего садового фотографа (International Garden Photographer of the Year) объявило победителей в категории «Макроискусство» 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Проект проводится совместно с организацией Королевские ботанические сады Кью, Великобритания, и является главной выставкой ботанической фотографии в мире. Для категории «Макро» фотографы должны были запечатлеть ту жизнь, которая кишит в саду, раскрывая невероятные детали жизни растений и их маленьких обитателей.
Первое место получил хорватский фотограф Петар Сабол (Petar Sabol) со своей работой под названием «Муха-однодневка»: «Восхитительно богатый свет нового дня упал на пару мух-одноневок».
Второе место досталось британскому фотографу Яну Гилмору (Ian Gilmour), который снял сложную структуру кровохлебки малой. «Лишь с макрообъективом можно по достоинству оценить красоту миниатюрных цветов кровохлебки».
Третье место заняла фотограф из Калифорнии Эшли Мур (Ashley Moore), которая прислала фотографию причудливых форм фацелии пижмолистной.
«Лист бодхи», фотограф Lotte Grønkjær-Funch, Дания.
«Пальчатокоренник Фукса», фотограф Найджел Беркитт (Nigel Burkitt), Великобритания.
«Ветреница корончатая», фотограф Джеки Паркер (Jacky Parker), Великобритания.
«Паук-скакун», фотограф Ричард Кубика (Richard Kubica), Словакия.
«Мать», фотограф Роб Бланкен (Rob Blanken), Нидерланды.
«Благословение светом», фотограф Петар Сабол (Petar Sabol), Хорватия.
«Зеленое яблоко», фотограф Zhang Lihua, Китай.
«В огне», фотограф Клаудия де Жонг (Claudia de Jong), Финляндия (на фото кукушкин лен).
«Рай», фотограф Петар Сабол, Хорватия.
«Астранция крупная», фотограф Джеки Паркер, Великобритания.
«Сад Миро», фотограф Элизабет Казда (Elizabeth Kazda), США.
«Как тесен мир», фотограф Труи Хеинруис (Trui Heinhuis), Испания.
«Мак», фотограф Джейн Дибна (Jane Dibnah), Великобритания.
«Танцующие тычинки», фотограф Александр Иванов, Россия.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
«Замерзший торфяной мох», фотограф Тина Клэффи (Tina Claffey), Ирландия.
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