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Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фотоРаботы талантливых фотографов.

Красота нашего мира в фотографиях природы. которая приносит спокойствие и бодрый настрой. Жюри международного фотоконкурса на лучшего садового фотографа (International Garden Photographer of the Year) объявило победителей в категории «Макроискусство» 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Проект проводится совместно с организацией Королевские ботанические сады Кью, Великобритания, и является главной выставкой ботанической фотографии в мире. Для категории «Макро» фотографы должны были запечатлеть ту жизнь, которая кишит в саду, раскрывая невероятные детали жизни растений и их маленьких обитателей.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


Первое место получил хорватский фотограф Петар Сабол (Petar Sabol) со своей работой под названием «Муха-однодневка»: «Восхитительно богатый свет нового дня упал на пару мух-одноневок».

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


Второе место досталось британскому фотографу Яну Гилмору (Ian Gilmour), который снял сложную структуру кровохлебки малой. «Лишь с макрообъективом можно по достоинству оценить красоту миниатюрных цветов кровохлебки».

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


Третье место заняла фотограф из Калифорнии Эшли Мур (Ashley Moore), которая прислала фотографию причудливых форм фацелии пижмолистной.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Лист бодхи», фотограф Lotte Grønkjær-Funch, Дания.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Пальчатокоренник Фукса», фотограф Найджел Беркитт (Nigel Burkitt), Великобритания.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Ветреница корончатая», фотограф Джеки Паркер (Jacky Parker), Великобритания.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Паук-скакун», фотограф Ричард Кубика (Richard Kubica), Словакия.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Мать», фотограф Роб Бланкен (Rob Blanken), Нидерланды.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Благословение светом», фотограф Петар Сабол (Petar Sabol), Хорватия.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Зеленое яблоко», фотограф Zhang Lihua, Китай.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«В огне», фотограф Клаудия де Жонг (Claudia de Jong), Финляндия (на фото кукушкин лен).

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Рай», фотограф Петар Сабол, Хорватия.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Астранция крупная», фотограф Джеки Паркер, Великобритания.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Сад Миро», фотограф Элизабет Казда (Elizabeth Kazda), США.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Как тесен мир», фотограф Труи Хеинруис (Trui Heinhuis), Испания.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Мак», фотограф Джейн Дибна (Jane Dibnah), Великобритания.

Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Танцующие тычинки», фотограф Александр Иванов, Россия.

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Лучшие макроснимки по версии International Garden Photographer of the Year. фото


«Замерзший торфяной мох», фотограф Тина Клэффи (Tina Claffey), Ирландия.
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 Теги: макроснимки, фотоконкурс

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Сегодня, 11:25 » Автор: Анна Мартынова
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