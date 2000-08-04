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Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото

Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. ФотоЗдесь добывали серебро.

Город-призрак, расположенный в Долине Смерти, в котором еще остались следы от пуль и крови, был продан за £1 млн. Серро Гордо — это заброшенный город, где добывали серебро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В 1870-е годы он считался одним из самых опасных мест на Диком Западе. В неделю здесь происходило по меньшей мере одно убийство. И оставшиеся постройки являются тому подтверждением — их стены сплошь покрыты дырами от пуль.

Однако новые владельцы города решили рискнуть и планируют инвестировать в него ещё £770 тыс., чтобы сохранить облик как реликвию прошлого. Среди 22 оставшихся зданий здесь есть отель, церковь, магазин, музей и подъёмник, предназначенный для добычи полезных ископаемых.

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Серро Гордо, который расположен в 200 милях к северу от Лос-Анджелеса, был основан в 1865 году. Сначала здесь добывали серебро, а позже он стал крупнейшим производителем свинца во всей Калифорнии. Однако падение цен на серебро положило конец горнодобывающей промышленности и к 1950 году город опустел.

Сделка по покупке города была заключена, как ни странно, в пятницу 13-е. По словам агента по недвижимости, в этой местности часто наблюдают призраков. Новые владельцы планируют построить здесь гостиницу, ресторан, музыкальную студию и театр, чтобы люди могли насладиться американской историей.

Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
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 Теги: город-призрак, туризм

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Сегодня, 12:39 » Автор: Анна Мартынова
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