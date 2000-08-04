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Раздел: Фоторепортажи  
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Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. ФотоЭто колоритное место.

Фес — это старейший из четырех имперских городов Марокко, крупнейший на севере Африки центр исламской культуры и образования. А еще Фес знаменит своими кожевенными мастерскими. Кожу здесь выделывают вручную уже более 1 000 лет, передавая технологию отделки и окраски из поколения в поколение. Неподготовленные путешественники, зашедшие в кожевенные мастерские, остаются, как минимум, под впечатлением от увиденного, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium

Посмотрим, как и из чего делают кожаные вещи.

Фотографии Ильи Степанова

Увидев развешанные на стенах домов цветные лоскуты кожи, можно безошибочно определить местонахождение этих мастерских. Это главная достопримечательность города — кожевенный кооператив Tannery, место, где десятки ремесленников занимаются обработкой и покраской кожи животных.

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


Правда, попасть внутрь было непросто — уже с порога начинается вымогательство денег за съемку. Делаем рожу кирпичом и идем мимо, отмахиваясь от попрошаек-секьюрити (так по крайней мере было написано на бэйджике, который совал мне этот тип)

Раннее утро, но работа уже кипит вовсю. Да это и понятно — еще пару часов и жара будет невыносимой!

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


Синхронная выкладка, произвольная программа )

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


Воду по шлангам качают из речки, она совсем рядом:
Кожевенные мастерские в Фесе

Не знаю как тут с экологией, а с техникой безопасности точно не очень:

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


Люди работают здесь так, как и сотни лет назад, без использования современных технологий и химической обработки. Для очистки шкур применяют негашеную известь, а для мягкости кожи вымачивают в курином помете. В качестве краски используют натуральные продукты, применяя шкурку граната, шафран, мяту и кору мимозы. Кстати, применяют кожу только тех животных, которые Кораном разрешено использовать в пищу — коровы, верблюда, овцы и козы... Запах при этом стоит знатный!

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


Я-то там мимо пробегал, а люди годами работают. Может у них с обонянием проблемы? Даже если нет, то будут…

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


В ход идет известь из этих жутких синих бочек:

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


Механизации и автоматизации не заметно — все ручками да ножками. Правда ослики помогают, чтоб тут без них делали!

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


В разноцветных «чернильницах» плещутся таинственные жидкости. На самом деле это раствор из куриного помета. Сложно представить, что в результате таких манипуляций может получиться сколько-нибудь достойный продукт. А ведь получается! Всякие там сумочки, пуфики и прочая полезная в хозяйстве дребедень...

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


Вот полежит лоскуток в таком чане, потом его на солнышко — и гляди, уже готов полуфабрикат!

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


В этот день шла покраска в красные, желтые, коричневые цвета. Но каких там только цветов не бывает — от фиолетового до серо-буро-малинового!

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


Рабочие получают оплату не за проведенное в ваннах время, а по количеству обработанных шкур, проводя в этих растворах по несколько часов и получая за это копейки.

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


На втором этаже в маленьких темных комнатках кожемяки доводят кожу до ума — чистят, режут, кроят. Сказать,что работа вредная — значит ничего не сказать!

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


Потом лезут на крышу раскладывать кожу на просушку. Наверно это здесь престижная должность — все же лучше, чем в темноте среди этих жутких чанов с жидкостями!

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


Наверху красота…

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


Знай себе тряпочки раскладывай и развешивай, да переворачивай вовремя…

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


А ведь можно запросто поскользнуться на мокрых камнях и угодить в одну из ванн, а там возможно кислота )

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото
Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


Трудно даже представить какое количество баранов, овец и прочих животных нашло здесь свое последнее пристанище:

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото


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Это была экскурсия на знаменитые кожевенные мастерские в Фесе, Марокко.

Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото
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 Теги: Марокко, туризм

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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