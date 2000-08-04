Раздел: Фоторепортажи
Виртуальная прогулка по старейшему городу Марокко. Фото
Это колоритное место.
Фес — это старейший из четырех имперских городов Марокко, крупнейший на севере Африки центр исламской культуры и образования. А еще Фес знаменит своими кожевенными мастерскими. Кожу здесь выделывают вручную уже более 1 000 лет, передавая технологию отделки и окраски из поколения в поколение. Неподготовленные путешественники, зашедшие в кожевенные мастерские, остаются, как минимум, под впечатлением от увиденного, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium
Посмотрим, как и из чего делают кожаные вещи.
Фотографии Ильи Степанова
Увидев развешанные на стенах домов цветные лоскуты кожи, можно безошибочно определить местонахождение этих мастерских. Это главная достопримечательность города — кожевенный кооператив Tannery, место, где десятки ремесленников занимаются обработкой и покраской кожи животных.
Правда, попасть внутрь было непросто — уже с порога начинается вымогательство денег за съемку. Делаем рожу кирпичом и идем мимо, отмахиваясь от попрошаек-секьюрити (так по крайней мере было написано на бэйджике, который совал мне этот тип)
Раннее утро, но работа уже кипит вовсю. Да это и понятно — еще пару часов и жара будет невыносимой!
Синхронная выкладка, произвольная программа )
Воду по шлангам качают из речки, она совсем рядом:
Кожевенные мастерские в Фесе
Не знаю как тут с экологией, а с техникой безопасности точно не очень:
Люди работают здесь так, как и сотни лет назад, без использования современных технологий и химической обработки. Для очистки шкур применяют негашеную известь, а для мягкости кожи вымачивают в курином помете. В качестве краски используют натуральные продукты, применяя шкурку граната, шафран, мяту и кору мимозы. Кстати, применяют кожу только тех животных, которые Кораном разрешено использовать в пищу — коровы, верблюда, овцы и козы... Запах при этом стоит знатный!
Я-то там мимо пробегал, а люди годами работают. Может у них с обонянием проблемы? Даже если нет, то будут…
В ход идет известь из этих жутких синих бочек:
Механизации и автоматизации не заметно — все ручками да ножками. Правда ослики помогают, чтоб тут без них делали!
В разноцветных «чернильницах» плещутся таинственные жидкости. На самом деле это раствор из куриного помета. Сложно представить, что в результате таких манипуляций может получиться сколько-нибудь достойный продукт. А ведь получается! Всякие там сумочки, пуфики и прочая полезная в хозяйстве дребедень...
Вот полежит лоскуток в таком чане, потом его на солнышко — и гляди, уже готов полуфабрикат!
В этот день шла покраска в красные, желтые, коричневые цвета. Но каких там только цветов не бывает — от фиолетового до серо-буро-малинового!
Рабочие получают оплату не за проведенное в ваннах время, а по количеству обработанных шкур, проводя в этих растворах по несколько часов и получая за это копейки.
На втором этаже в маленьких темных комнатках кожемяки доводят кожу до ума — чистят, режут, кроят. Сказать,что работа вредная — значит ничего не сказать!
Потом лезут на крышу раскладывать кожу на просушку. Наверно это здесь престижная должность — все же лучше, чем в темноте среди этих жутких чанов с жидкостями!
Наверху красота…
Знай себе тряпочки раскладывай и развешивай, да переворачивай вовремя…
А ведь можно запросто поскользнуться на мокрых камнях и угодить в одну из ванн, а там возможно кислота )
Трудно даже представить какое количество баранов, овец и прочих животных нашло здесь свое последнее пристанище:
Читайте также: Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Это была экскурсия на знаменитые кожевенные мастерские в Фесе, Марокко.
Фес — это старейший из четырех имперских городов Марокко, крупнейший на севере Африки центр исламской культуры и образования. А еще Фес знаменит своими кожевенными мастерскими. Кожу здесь выделывают вручную уже более 1 000 лет, передавая технологию отделки и окраски из поколения в поколение. Неподготовленные путешественники, зашедшие в кожевенные мастерские, остаются, как минимум, под впечатлением от увиденного, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium
Посмотрим, как и из чего делают кожаные вещи.
Фотографии Ильи Степанова
Увидев развешанные на стенах домов цветные лоскуты кожи, можно безошибочно определить местонахождение этих мастерских. Это главная достопримечательность города — кожевенный кооператив Tannery, место, где десятки ремесленников занимаются обработкой и покраской кожи животных.
Правда, попасть внутрь было непросто — уже с порога начинается вымогательство денег за съемку. Делаем рожу кирпичом и идем мимо, отмахиваясь от попрошаек-секьюрити (так по крайней мере было написано на бэйджике, который совал мне этот тип)
Раннее утро, но работа уже кипит вовсю. Да это и понятно — еще пару часов и жара будет невыносимой!
Синхронная выкладка, произвольная программа )
Воду по шлангам качают из речки, она совсем рядом:
Кожевенные мастерские в Фесе
Не знаю как тут с экологией, а с техникой безопасности точно не очень:
Люди работают здесь так, как и сотни лет назад, без использования современных технологий и химической обработки. Для очистки шкур применяют негашеную известь, а для мягкости кожи вымачивают в курином помете. В качестве краски используют натуральные продукты, применяя шкурку граната, шафран, мяту и кору мимозы. Кстати, применяют кожу только тех животных, которые Кораном разрешено использовать в пищу — коровы, верблюда, овцы и козы... Запах при этом стоит знатный!
Я-то там мимо пробегал, а люди годами работают. Может у них с обонянием проблемы? Даже если нет, то будут…
В ход идет известь из этих жутких синих бочек:
Механизации и автоматизации не заметно — все ручками да ножками. Правда ослики помогают, чтоб тут без них делали!
В разноцветных «чернильницах» плещутся таинственные жидкости. На самом деле это раствор из куриного помета. Сложно представить, что в результате таких манипуляций может получиться сколько-нибудь достойный продукт. А ведь получается! Всякие там сумочки, пуфики и прочая полезная в хозяйстве дребедень...
Вот полежит лоскуток в таком чане, потом его на солнышко — и гляди, уже готов полуфабрикат!
В этот день шла покраска в красные, желтые, коричневые цвета. Но каких там только цветов не бывает — от фиолетового до серо-буро-малинового!
Рабочие получают оплату не за проведенное в ваннах время, а по количеству обработанных шкур, проводя в этих растворах по несколько часов и получая за это копейки.
На втором этаже в маленьких темных комнатках кожемяки доводят кожу до ума — чистят, режут, кроят. Сказать,что работа вредная — значит ничего не сказать!
Потом лезут на крышу раскладывать кожу на просушку. Наверно это здесь престижная должность — все же лучше, чем в темноте среди этих жутких чанов с жидкостями!
Наверху красота…
Знай себе тряпочки раскладывай и развешивай, да переворачивай вовремя…
А ведь можно запросто поскользнуться на мокрых камнях и угодить в одну из ванн, а там возможно кислота )
Трудно даже представить какое количество баранов, овец и прочих животных нашло здесь свое последнее пристанище:
Читайте также: Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Это была экскурсия на знаменитые кожевенные мастерские в Фесе, Марокко.
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