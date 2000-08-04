Раздел: Фоторепортажи
На краю света: яркие пейзажи Новой Зеландии. Фото
Эта страна завораживает своей природой.
Из любого места Новой Зеландии, примерно полтора часа занимает путь до океана, ведь это островное государство, дороги здесь отличные, а водители аккуратные и доброжелательные. Конечно, у разных людей свои критерии хорошего пляжа, но вот для меня одним из самых запоминающихся оказался пляж Бейлиз (Baylys Beach). Бесконечная широкая песчаная полоса, окружённая скалами на которую непрерывно, раз за разом набрасываются волны и превращаются в водяную дымку. Мы, как заворожённые, шли по берегу, чувствуя мощь океана, и наслаждались солнечным днём, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
На этот песчаный пляж иногда выезжают автомобили, но не всегда они могут вернуться обратно, так как песок обманчив. Для них существует береговая помощь — автомобили, которые могут помочь вытащить вас обратно на твёрдь земную.
На панораме ниже озеро Таупо, самое большое озеро страны, да и то не всё — на фотографии видно примерно половину. Площадь 616 км², длина наибольшего поперечника — 44 км. Зачем же я даю эти данные? Попробуйте представить масштаб и удивитесь: это озеро — котловина одноимённого супервулкана, извергавшегося примерно 27000 лет назад. У извержения есть даже собственное имя — “Оруануи”. Последнее, не такое мощное извержение было в 180 году до нашей эры и носит название “Извержение Хатепе”. Римские и китайские источники зарегистрировали явление «красного неба».
Если этот вулкан проснётся, погибнет всё живое на всём острове, и лета в мире в тот год скорее всего не будет. Кстати, про Новую Зеландию и это озеро написано в книге Жюля Верна “Дети капитана Гранта”.
В Новой Зеландии можно погулять и возле более привычных вулканов по тропе Tama Lakes trek. Вот, например, молодой вулкан Нгаурухоэ, один из самых высоких и красивых вулканов комплекса Тонгариро — прообраз горы Ородруин из “Властелина колец”.
Здесь погода меняется каждую минуту, сначала может моросить холодный дождь, потом сильный ветер сдует облака и наконец-то выглянет жаркое солнце. Приходится постоянно переодеваться, поэтому не забудьте взять с собой тёплые вещи.
Тропа идёт вокруг озёр Тама, Верхнего и Нижнего, вода в которых, особенно когда выглядывает солнце, так и манит к себе. Окунись и забудь все печали!
Когда пойдёте по тропе, не забудьте остановиться около красивого водопада Таранаки ( Taranaki Falls), хотя вы его точно не пропустите.
Из прохладных гор вернёмся на время снова на Южную часть Тихого океана. В принципе, мы так и путешествовали зигзагом — из внутренней части страны на побережье и обратно. Одно из самых необычных мест, которое довелось увидеть — пляж с горячими источниками (Hot Water Beach). Мы приехали в кемпинг уже затемно и Дима говорит: “Пошли за лопатами!” Я удивился, а ещё больше удивился, когда нам сказали, что подъём в 4 утра, а цель раннего подъёма — мы поёдём на пляж копать ямы в песке!
Когда прозвенел будильник и я вышел на улицу, я понял, что идти совсем никуда не хочется — было холодно. Я чувствовал себя как Шарик, который с дядей Фёдором идёт копать склад… Ночь, холодный воздух, холодный песок, лопаты взгрызаются в его толщу и вот… яма начинает наполняться кипятком, а окружающий воздух паром! Ого, так мы копаем бассейн! Но копать вглубь очень неудобно, вода слишком горячая, чтобы стоять в ней. И тут от линии прибоя раздаётся голос — мы светим туда фонариком и видим мужичка, который блаженствует в небольшой собственоручно выкопанной “горячей ванне”. Оказывается, надо копать немного дальше, где под песком рядом пролегают два источника горячей и холодной воды, в яме они смешаются и будет очень комфортно.
К тому моменту, как стало всходить солнце, всё почти было готово и разгорячённые тела бегали окунуться в прохладных вода океана и обратно.
А почему же надо было так рано вставать? Дело в приливах-отливах — горячие источники можно найти вблизи края пляжа только за 2 часа до и 2 часа после отлива, когда холодный океан отступает, а точное место для копа располагается неподалёку от скалы в воде.
Когда солнце встало и осветило зелёные холмы, нашу яму уже заполнил океан, а мы двинулись дальше.
Наш путь ведёт на полуостров Коромандел (Coromandel) на пляжи, где снимались Хроники Нарнии. Пройдя по тропе среди огромных деревьев похутукав, мы спускаемся в бухту Mares Leg Cove и видим вход в пещеру-тоннель длиной сто двадцать метров, которая называется Кафедральная пещера. В ней отличная акустика, поэтому иногда здесь проводят концерты.
У скалы, похожей на парус, которую видно из Кафедральной пещеры, есть собственное имя “Te Hoho”. Сразу за пещерой расположилась Кафедральная бухта (Cathedral Bay), которую аборигены маори называют Те Вангануи-А-Хей, что в переводе означает «Великий залив Хей».
И раз речь зашла о фильмах и вы, так же как я, любите фэнтэзи, то обязательным пунктом посещения будет Хоббитон (Hobbiton movie set), место в котором и взрослые, и дети попадают в сказку. Деревня хоббитов, которую специально выстроили для фильмов Питера Джексона “Властелин колец” и “Хоббит”.
Множество домиков с круглыми дверьми и окнами, расположенных в зелёных холмах Шира. Здесь, как говорит наш гид, “легко научиться фотографировать окрестности так, как будто вокруг никого нет”, ведь туристические группы идут одна за одной, но это не мешает наслаждаться знакомыми видами.
Домики выстроены с огромной любовью, это настоящая деревня, а не просто фанерные декорации. Много цветов и мелких деталей, кажется, что хозяева просто ушли на послеобеденный сон или на рыбалку.
А в конце пути вы попадаете в таверну “Зелёный дракон”, где можно выпить кружечку хоббичьего пива или сидра и, что самое приятное, это включено в стоимость билета. )
После шума и гама Шира хочется тишины и спокойствия. Этого вдоволь можно получить в местечке Hamurana Springs Nature Reserve. Здесь растут огромные секвойи, привезённые из Северной Америки больше сотни лет назад. Кроме того, тут можно посидеть на берегу холодного озера, наполняемого подземными источниками (поэтому его температура всегда десять градусов по цельсию), и поглазеть на “танцующие пески” на дне.
Почти на самой южной оконечности Северного острова находится столица Новой Зеландии — город Веллингтон ( Wellington). Это самая южная столица в мире, до Антарктиды примерно три с половиной тысячи километров.
Среди коренного населения Новой Зеландии, полинезийского народа маори, город известен под тремя названиями. Первое из них — Те Фанга-нуи-а-Тара (маори Te Whanga-nui-a-Tara, переводится как «великая бухта Тара»). Второе — Понеке (маори Pōneke), третье — Те Упоко-о-те-Ика-а-Мауи (маори Te Upoko-o-te-Ika-a-Māui, переводится как «голова рыбы Мауи»). Кроме того, у Веллингтона есть несколько прозвищ: Столица-бухта (англ. The Harbour Capital), Велливуд (англ. Wellywood = Wellington + Hollywood) и Город ветров (англ. Windy City). (Википедия)
Отличный вид открывается с горы Виктория, только имейте в виду, что тут частенько бывает сильный ветер, и крепко держите головные уборы — я чуть было не лишился тут бейсболки.
Где-то здесь же, на склонах горы Виктория, хоббиты прятались от назгулов.
У города я не заметил чётко выраженного исторического центра, это нагромождение разнообразных стилей и красок.
А самое сильное впечатление у меня вызвала выставка в музее Те Папа, посвященная битве при Галлиполи, в которой бились новозеландцы во время Первой Мировой войны. Я не знал, что там увижу, поэтому экспозиция просто оглушила. Представьте, что заходите в тёмную комнату, в которой находится статуя солдата…Хотя статуя ли?
Огромная фигура человека, одетого в грязную форму, ботинки стоптаны, руки разбиты, каждый волосок на руках и отпечатки пальцев можно разглядеть. Да у него даже взгляд живой… А в следующей комнате его биография — где родился, где учился о чём мечтал … История ожила. Там несколько залов с такими инсталляциями и от каждой начинает щемить сердце.
В музее Те Папа множество интереснейших выставок про природу, историю, искусство, что очень интересно — вход бесплатный.
В городе, когда мы туда попали, проходил музыкальный фестиваль Homegrown и по центру бродило множество молодёжи. Я в этот момент был одет в футболку, флисовую кофту и куртку, а они…ну вы сами видите. И это не самый раскрепощённый наряд. То ли они привычны к такой погоде, то ли просто красота требует жертв?
Закат лучше всего встретить в точке, которая называется Моа Пойнт (Moa Point) у залива Таракена (Tarakena bay). Там очень живописные скалы, уходящие в воду, и нет толп фотографов — скорее всего вы будете там совершенно одни.
Читайте также: Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Уставшие и довольные, мы возвращались в отель. И тут Дима Козлов спрашивает: “А хотите посмотреть на окаменевших горных троллей?” Что мы могли сказать в ответ? Конечно, мы хотели. Оказывается, вот где застал рассвет бедных любителей гномьего мяса — в Веллингтоне, недаром на одну неделю в ноябре 2012 года его официально переименовали в Middle of Middle-earth, то есть «Середину Средиземья».
Из любого места Новой Зеландии, примерно полтора часа занимает путь до океана, ведь это островное государство, дороги здесь отличные, а водители аккуратные и доброжелательные. Конечно, у разных людей свои критерии хорошего пляжа, но вот для меня одним из самых запоминающихся оказался пляж Бейлиз (Baylys Beach). Бесконечная широкая песчаная полоса, окружённая скалами на которую непрерывно, раз за разом набрасываются волны и превращаются в водяную дымку. Мы, как заворожённые, шли по берегу, чувствуя мощь океана, и наслаждались солнечным днём, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
На этот песчаный пляж иногда выезжают автомобили, но не всегда они могут вернуться обратно, так как песок обманчив. Для них существует береговая помощь — автомобили, которые могут помочь вытащить вас обратно на твёрдь земную.
На панораме ниже озеро Таупо, самое большое озеро страны, да и то не всё — на фотографии видно примерно половину. Площадь 616 км², длина наибольшего поперечника — 44 км. Зачем же я даю эти данные? Попробуйте представить масштаб и удивитесь: это озеро — котловина одноимённого супервулкана, извергавшегося примерно 27000 лет назад. У извержения есть даже собственное имя — “Оруануи”. Последнее, не такое мощное извержение было в 180 году до нашей эры и носит название “Извержение Хатепе”. Римские и китайские источники зарегистрировали явление «красного неба».
Если этот вулкан проснётся, погибнет всё живое на всём острове, и лета в мире в тот год скорее всего не будет. Кстати, про Новую Зеландию и это озеро написано в книге Жюля Верна “Дети капитана Гранта”.
В Новой Зеландии можно погулять и возле более привычных вулканов по тропе Tama Lakes trek. Вот, например, молодой вулкан Нгаурухоэ, один из самых высоких и красивых вулканов комплекса Тонгариро — прообраз горы Ородруин из “Властелина колец”.
Здесь погода меняется каждую минуту, сначала может моросить холодный дождь, потом сильный ветер сдует облака и наконец-то выглянет жаркое солнце. Приходится постоянно переодеваться, поэтому не забудьте взять с собой тёплые вещи.
Тропа идёт вокруг озёр Тама, Верхнего и Нижнего, вода в которых, особенно когда выглядывает солнце, так и манит к себе. Окунись и забудь все печали!
Когда пойдёте по тропе, не забудьте остановиться около красивого водопада Таранаки ( Taranaki Falls), хотя вы его точно не пропустите.
Из прохладных гор вернёмся на время снова на Южную часть Тихого океана. В принципе, мы так и путешествовали зигзагом — из внутренней части страны на побережье и обратно. Одно из самых необычных мест, которое довелось увидеть — пляж с горячими источниками (Hot Water Beach). Мы приехали в кемпинг уже затемно и Дима говорит: “Пошли за лопатами!” Я удивился, а ещё больше удивился, когда нам сказали, что подъём в 4 утра, а цель раннего подъёма — мы поёдём на пляж копать ямы в песке!
Когда прозвенел будильник и я вышел на улицу, я понял, что идти совсем никуда не хочется — было холодно. Я чувствовал себя как Шарик, который с дядей Фёдором идёт копать склад… Ночь, холодный воздух, холодный песок, лопаты взгрызаются в его толщу и вот… яма начинает наполняться кипятком, а окружающий воздух паром! Ого, так мы копаем бассейн! Но копать вглубь очень неудобно, вода слишком горячая, чтобы стоять в ней. И тут от линии прибоя раздаётся голос — мы светим туда фонариком и видим мужичка, который блаженствует в небольшой собственоручно выкопанной “горячей ванне”. Оказывается, надо копать немного дальше, где под песком рядом пролегают два источника горячей и холодной воды, в яме они смешаются и будет очень комфортно.
К тому моменту, как стало всходить солнце, всё почти было готово и разгорячённые тела бегали окунуться в прохладных вода океана и обратно.
А почему же надо было так рано вставать? Дело в приливах-отливах — горячие источники можно найти вблизи края пляжа только за 2 часа до и 2 часа после отлива, когда холодный океан отступает, а точное место для копа располагается неподалёку от скалы в воде.
Когда солнце встало и осветило зелёные холмы, нашу яму уже заполнил океан, а мы двинулись дальше.
Наш путь ведёт на полуостров Коромандел (Coromandel) на пляжи, где снимались Хроники Нарнии. Пройдя по тропе среди огромных деревьев похутукав, мы спускаемся в бухту Mares Leg Cove и видим вход в пещеру-тоннель длиной сто двадцать метров, которая называется Кафедральная пещера. В ней отличная акустика, поэтому иногда здесь проводят концерты.
У скалы, похожей на парус, которую видно из Кафедральной пещеры, есть собственное имя “Te Hoho”. Сразу за пещерой расположилась Кафедральная бухта (Cathedral Bay), которую аборигены маори называют Те Вангануи-А-Хей, что в переводе означает «Великий залив Хей».
И раз речь зашла о фильмах и вы, так же как я, любите фэнтэзи, то обязательным пунктом посещения будет Хоббитон (Hobbiton movie set), место в котором и взрослые, и дети попадают в сказку. Деревня хоббитов, которую специально выстроили для фильмов Питера Джексона “Властелин колец” и “Хоббит”.
Множество домиков с круглыми дверьми и окнами, расположенных в зелёных холмах Шира. Здесь, как говорит наш гид, “легко научиться фотографировать окрестности так, как будто вокруг никого нет”, ведь туристические группы идут одна за одной, но это не мешает наслаждаться знакомыми видами.
Домики выстроены с огромной любовью, это настоящая деревня, а не просто фанерные декорации. Много цветов и мелких деталей, кажется, что хозяева просто ушли на послеобеденный сон или на рыбалку.
А в конце пути вы попадаете в таверну “Зелёный дракон”, где можно выпить кружечку хоббичьего пива или сидра и, что самое приятное, это включено в стоимость билета. )
После шума и гама Шира хочется тишины и спокойствия. Этого вдоволь можно получить в местечке Hamurana Springs Nature Reserve. Здесь растут огромные секвойи, привезённые из Северной Америки больше сотни лет назад. Кроме того, тут можно посидеть на берегу холодного озера, наполняемого подземными источниками (поэтому его температура всегда десять градусов по цельсию), и поглазеть на “танцующие пески” на дне.
Почти на самой южной оконечности Северного острова находится столица Новой Зеландии — город Веллингтон ( Wellington). Это самая южная столица в мире, до Антарктиды примерно три с половиной тысячи километров.
Среди коренного населения Новой Зеландии, полинезийского народа маори, город известен под тремя названиями. Первое из них — Те Фанга-нуи-а-Тара (маори Te Whanga-nui-a-Tara, переводится как «великая бухта Тара»). Второе — Понеке (маори Pōneke), третье — Те Упоко-о-те-Ика-а-Мауи (маори Te Upoko-o-te-Ika-a-Māui, переводится как «голова рыбы Мауи»). Кроме того, у Веллингтона есть несколько прозвищ: Столица-бухта (англ. The Harbour Capital), Велливуд (англ. Wellywood = Wellington + Hollywood) и Город ветров (англ. Windy City). (Википедия)
Отличный вид открывается с горы Виктория, только имейте в виду, что тут частенько бывает сильный ветер, и крепко держите головные уборы — я чуть было не лишился тут бейсболки.
Где-то здесь же, на склонах горы Виктория, хоббиты прятались от назгулов.
У города я не заметил чётко выраженного исторического центра, это нагромождение разнообразных стилей и красок.
А самое сильное впечатление у меня вызвала выставка в музее Те Папа, посвященная битве при Галлиполи, в которой бились новозеландцы во время Первой Мировой войны. Я не знал, что там увижу, поэтому экспозиция просто оглушила. Представьте, что заходите в тёмную комнату, в которой находится статуя солдата…Хотя статуя ли?
Огромная фигура человека, одетого в грязную форму, ботинки стоптаны, руки разбиты, каждый волосок на руках и отпечатки пальцев можно разглядеть. Да у него даже взгляд живой… А в следующей комнате его биография — где родился, где учился о чём мечтал … История ожила. Там несколько залов с такими инсталляциями и от каждой начинает щемить сердце.
В музее Те Папа множество интереснейших выставок про природу, историю, искусство, что очень интересно — вход бесплатный.
В городе, когда мы туда попали, проходил музыкальный фестиваль Homegrown и по центру бродило множество молодёжи. Я в этот момент был одет в футболку, флисовую кофту и куртку, а они…ну вы сами видите. И это не самый раскрепощённый наряд. То ли они привычны к такой погоде, то ли просто красота требует жертв?
Закат лучше всего встретить в точке, которая называется Моа Пойнт (Moa Point) у залива Таракена (Tarakena bay). Там очень живописные скалы, уходящие в воду, и нет толп фотографов — скорее всего вы будете там совершенно одни.
Читайте также: Этот город-призрак продали за 1,3 млн долларов. Фото
Уставшие и довольные, мы возвращались в отель. И тут Дима Козлов спрашивает: “А хотите посмотреть на окаменевших горных троллей?” Что мы могли сказать в ответ? Конечно, мы хотели. Оказывается, вот где застал рассвет бедных любителей гномьего мяса — в Веллингтоне, недаром на одну неделю в ноябре 2012 года его официально переименовали в Middle of Middle-earth, то есть «Середину Средиземья».
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