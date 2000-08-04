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Уникальный вертолет, способный работать в режиме самолета. Фото

Уникальный вертолет, способный работать в режиме самолета. ФотоАмбициозная техника будущего.

Интерес инженеров и военных к таким летательным аппаратам как, конвертопланы появился уже достаточно давно. С тех самых пор предпринимались попытки интегрировать данный вид техники в сегмент силовых структур - не только армии, но и полиции, и службы спасения. Совсем недавно появилась одна любопытная модель такого летательного аппарата. Назвали конвертоплан – Valor, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Уникальный вертолет, способный работать в режиме самолета. Фото


Разработан новый вертолет был американской компанией Bell Helicopter. Полное название модели (вместе с индексом) - V-280 Valor. Несколько дней назад завершились первые полноценные испытания конвертоплана. Часть тестов прошла в режиме публичной демонстрации. Конвертоплан зависал на месте, совершал разнообразные маневры, выполнял разнообразные вращения. Наконец V-280 продемонстрировал, как он летает в режиме вертолета и как в режиме самолета.

Уникальный вертолет, способный работать в режиме самолета. Фото


Поставки в армию США этого чуда западной инженерной мысли намечены уже на будущий год в рамках тендера FVL. На предыдущих испытаниях конвертоплан уже показывал, как он может летать по горизонтали и подниматься вверх под углом в 80 градусов. Возможность машины выполнять столь крутой подъем очень важна, ведь позволяет экономить топливо за счет сокращения проходимого пути. Более того, при таком наборе высоты машина способна поднимать куда более значительные грузы, чем просто при вертикальном взлете.

Уникальный вертолет, способный работать в режиме самолета. Фото


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Аппарат также был полностью протестирован в режиме самолета еще весной этого года. В нем Valor разогнался до 325 км/ч. Тогда же тестировалась и оперативная смена режима летательного аппарата, оценивалась работа оборудования на борту новинки. Во всех испытаниях летательное средство показало себя достойно.


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 Теги: вертолет, самолет

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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